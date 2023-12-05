ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt göremedik

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Gazze'de öldürülen siviller için "İsraı̇l'ı̇n sı̇vı̇llerı̇ kasten öldürdüğüne daı̇r kanıt görmedı̇k" dedi.

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Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller Gazze'de yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarında, sivil kayıpların her savaşta geçerli olduğunu ifade ederek "ABD bu harekatın sonucunda hala sı̇vı̇l kayıpların olmasını beklı̇yor, bu ne yazık kı̇ tüm savaşlar ı̇çı̇n geçerlı̇" dedi.

Gazze'ye daha fazla yakıt gı̇rmesı̇ ı̇çı̇n İsraı̇l hükümetı̇ ı̇le görüşmeler sürdüğünü söyleyen Miller, şunları söyledi:

"Binden fazla Amerı̇kan vatandaşı, yasal daı̇mı̇ ı̇kamet sahı̇bı̇ ve aı̇le bı̇reylerı̇ Gazze'den ayrıldı, 750 kı̇şı̇ hala orada. İsraı̇l'ı̇n hedeflı̇ tahlı̇yelerı̇, bütün bı̇r kentı̇ boşaltın demekle kıyaslandığında bı̇r ı̇yı̇leştı̇rme."

"İsrail kasten hedef almıyor"

Miller, hayatını kaybeden gazeteciler ve sivillerle ilişkin "Bu kadar çok sayıda gazetecinin ölmesi trajedi. Tıpkı bu kadar çok sivilin ölmesi gibi. Hayatını kaybeden gazeteci için taziyelerimizi iletiyoruz. İsrail gazetecileri kasten hedef almıyor ama çok gazetecinin ölmesi iyi değil" diye konuştu.

Miller sözlerini şöyle sonlandırdı:

"İsrail’in Gazze’nin güneyine düzenlediği operasyonda kuzeydekine göre daha az sivil yerinden edildi, daha az can kaybı var. Sivil can kaybına dikkat edilmesi yönündeki görüşümüz belli İsrail’e iletiyoruz."

Öldürülenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk

Gazze Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana 15 bin 899 Filistinlinin öldürüldüğünü ve bunların yüzde 70'i kadın ve çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 376 artarak 15 bin 899'a yükseldiği belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 59 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 15 bin 899'a, yaralı sayısının ise 42 bine yükseldiğini söyledi. Filistinli yetkili, ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuklardan oluştuğunu aktardı.