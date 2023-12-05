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Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonu! Mengene operasyonunun düğmesine işte böyle basıldı

Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonu! Mengene operasyonunun düğmesine işte böyle basıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi.

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 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonunda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yerlikaya 124 şahıs hakkında adli işlem, 163 kişi hakkında da idari işlem yapıldığını bildirdi.

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