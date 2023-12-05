İYİ Parti GİK'te Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na rest! Cumhurbaşkanlığını reddettiklerine göre...

İYİ Parti, CHP'nin 31 Mart seçimlerinde işbirliği teklifini reddetti. GİK'te yapılan gizli oylamadan, 14 'evet' 35 de 'hayır' oyu çıktı. işbirliğine 'evet' çağrısı yapan üyelere, diğer üyeler "Cumhurbaşkanlığını reddeden iki belediye başkanının, belediye başkanlığını kaybetme kaygısı olmaması gerekir” diye karşı çıktı.

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yerel seçimde işbirliği yapalım' teklifini 14'e karşı 35 oyla reddetti. Kulislere yansıyan bilgilere göre Genel Başkan Meral Akşener, gerek önceki istişare toplantıları ve gerekse GİK’te seçim iş birliği konusunda oyunun rengine ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadı.

GİK’in 13 Eylül tarihli toplantısında sadece dört üye seçim ittifakı yapılması yönünde oy kullanmıştı. Ancak, Özel’in teklifinin görüşüldüğü toplantıda ittifak lehine oy kullananların sayısı arttı.

Üyelerin birbirinin kararını etkilememesi için CHP’nin seçim iş birliği önerisi için sandık kurularak “gizli oylama” yapıldı. Oylamada, 14 üye “seçim iş birliği” yönünde oy kullanırken, 35 üye “hayır” oyu kullandı.

Karşı çıkanlar neler söyledi?

Edinilen bilgiye göre, CHP ile seçim iş birliğine karşı çıkanlar 13 Eylül ile 4 Aralık arasında partileri açısından değişen bir durum olmadığını; ittifakların “siyaseti zehirlediğini” ve kutuplaşmayı artırdığını, kutuplaşmanın da iktidarın işine yaradığını ifade ettiler. Bazı üyeler ittifaklar nedeniyle, partinin kendi kimliğini ortaya koyamadığı ve büyüyemediği görüşünü dile getirdiler.

İstanbul ve Ankara iktidara hediye edilir!

CHP ile iş birliğine “evet” diyenler ise CHP’de bir yönetim değişimi olduğunu ve diyalog kapılarının açık tutulması gerektiğini savundu. Özellikle Ankara ve İstanbul’da muhalefetin seçime ayrı girmesinin muhalefetin adayları aleyhine sonuç doğuracağına dikkat çeken GİK üyeleri, “İstanbul ve Ankara’da göz göre göre seçimin iktidara hediye edilmemesi gerektiğini” ifade ettiler.

Mansur Yavaş ve İmamoğlu'na eleştiri

Bunun üzerine ittifaka karşı çıkan bazı GİK üyeleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı adaylığı önerdiklerini, ancak bu iki ismin cumhurbaşkanı adayı olma cesaretini gösteremediğini belirtti.

Bu üyeler Yavaş ve İmamoğlu için “Cumhurbaşkanlığını reddeden iki belediye başkanının, belediye başkanlığını kaybetme kaygısı olmaması gerektiği” eleştirisi yöneltti.