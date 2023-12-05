Ali Yerlikaya'ya açık çık soruldu: AK Parti'nin İstanbul adayı siz misiniz? İşte Yerlikaya'nın cevabı

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul ve Ankara adaylarının kim olacağı merak konusu. Adaylar arasında ismi geçen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya "AK Parti'nin İstanbul adayı siz misiniz?" diye soruldu. Ali Yerlikaya "Söz konusu değil" dedi.

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AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları arasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın da adı geçtiği iddia ediliyordu. Hatta Yerlikaya'nın Erdoğan'ın aklındaki tek aday olduğunu iddia edenler de vardı. Yerlikaya'nın İçişleri Bakanlığı koltuğunda çetelere karşı yaptığı başarılı operasyonların bunda etkili olduğu konuşuluyordu.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 180 günlük çalışmasını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Bakan Yerlikaya'ya AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir belediye Başkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

"AK Parti'nin İstanbul adayı siz misiniz?" sorusuna Bakan Ali Yerlikaya, "Öyle bir durum söz konusu değil" karşılığını verdi.