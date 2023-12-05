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Mardin'de doğalgaz kullanımı odun satışını vurdu

Mardin'de doğalgaz kullanımı odun satışını vurdu

Mardin'de doğalgaz kullanımının artması, odun satışlarını olumsuz etkiledi.

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Mardin'de son dönemlerde artan doğalgaz kullanımı şehirdeki oduncuları olumsuz etkiledi. Odun satışı yapan Yahya Oruk, doğalgaz kullanımının artması nedeniyle satış yapamadığını ifade etti. 35 yıldır bu mesleği yapan Oruk, "Son yılların en zayıf zamanlarını yaşıyoruz. İşlerimiz durma noktasına geldi. Vergilerimizi ödeyemeyecek duruma geldik. Bu gidişle dükkanı kapatacağız" şeklinde konuştu.

Eskiden bu işten ekmek kazandıklarını belirten Oruk şöyle konuştu:
"Bu işten ekmek paramızı kazanıyorduk. Çocuklarımızı okuttuk. Karnımızı doyuracak kadar para kazanıyorduk. İşler güzel gidiyordu. Herkes odun almaya gelirdi ama son 4 yıldır kimse odun almak için kapımızı çalmıyor. İşimizde tek bir dikkatsizlikle elimizi, parmaklarımızı kaybedebiliriz".

Mardin'e doğalgaz geldikten sonra odunun sadece keyif için alınır olduğunu belirten Oruk, "Doğalgaz geldikten sonra işlerimiz tamamen bitti. Odunlarımız resmi bir şekilde buraya geliyor. Sonra biz onları sobalık odun haline getirip satıyoruz. Sadece keyif için alan insanlar oluyor. Villası olan şömine yakmak isteyen gelip alıyor. Bu seneden sonra artık biz de bırakmayı düşünüyoruz" dedi.

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