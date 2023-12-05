İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 kişi hayatını kaybetti

Ateşkes sonrası İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Son olarak Han Yunus'a ve Nuseyrat Mülteci Kampı'na saldırı düzenlendi. En az 50 kişi hayatını kaybetti.Abone ol
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail'in Gazze'deki Han Yunus kenti ile Deyr el-Belah'taki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda en az 50 kişi hayatını kaybettiği bilgisini geçti.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 15 bin 899'a yükseldi.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 78’e yükseldi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları da dün Gazze Şeridi'nde İsrail ordusuna ait 28 askeri aracı hedef aldıklarını açıklamıştı.