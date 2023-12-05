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AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın 5 yıllık yönetim dönemini eleştirerek, 2022 yılı Sayıştay raporlarının, belediye iştiraki tüm şirketlerin SGK ve vergi borçlarını ödeyemediğini ortaya çıkardığını iddia etti.

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Özcan, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı Sayıştay raporlarına göre, Yavaş'ın, ABB'ye ait hemen hemen bütün şirketleri yüksek oranda SGK ve vergi borcuna soktuğunu ileri sürdü.

Raporda, ASKİ, BELKA, BELPA, BUGSAŞ, PORTAŞ gibi belediye iştiraki şirketlerin yüksek miktarda vergi ve SGK borcu bulunduğunun tespit edildiğini aktaran Özcan, şöyle devam etti:

"Sayıştay raporları, ABB iştiraki tüm şirketlerin SGK ve vergi borçlarını bile ödeyemediğini ortaya çıkardı. Raporları incelemeye devam ettiğimizde BUGSAŞ'ın borcu yüzünden batağa sürüklendiğini belirlemiştik. Ayrıca BUGSAŞ'ta da kıdem tazminatı karşılıklarının ayrılmadığını gördük. PORTAŞ'ın da mali kayıtlarının incelendiği Sayıştay raporlarında, şirketin, yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmemesi nedeniyle yüksek miktarda gecikme cezası ve idari para cezası ödediği ortaya çıkmış ve şirketin zarara sokulduğu anlaşılmıştır."

Yavaş'ın, 31 Mart 2019'daki Mahalli İdareler Genel Seçimi öncesi "EYT sorununu ben çözeceğim" vaadinde bulunduğunu anımsatan Özcan, "Yavaş'ın yönettiği şirketler, bırakın EYT'lilerin haklarını ödemeyi, kendi borçlarını bile ödeyemez halde." iddiasında bulundu.

Özcan, Yavaş'ın yeniden ABB başkan adayı olmaması gerektiğini savundu.

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