İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira olan kaçak eşyalar bulundu

İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonda, yabancı uyruklu bir şahsın valizinden lüks markalara ait yaklaşık 3 milyon 590 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

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Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen risk analizi ve hedefleme çalışmaları sonucu Brüksel’den İstanbul Havalimanı’na gelen bir yolcu yakın takibe alındı. Yapılan pasaport kontrolleri neticesinde yabancı uyruklu olduğu tespit edilen şahsın valizleri şüpheli tespit edilerek x-ray tarama sistemine gönderildi.



Arama işlemleri esnasında şüpheli yoğunluklar gözlemleyen ekipler, valizi açtığında içerisinde lüks markalara ait ayakkabıdan atkıya, gözlükten kol saatine, kolyeden bilekliğe, ticari miktar ve mahiyet arz eden toplam 195 adet eşya ve 29 kilo ambalaj ele geçirdi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon 590 bin lira olduğu tespit edildi.