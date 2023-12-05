İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 180 günlük bilançoyu açıkladı yeni projeyi duyurdu: 1 Ocak'tan itibaren 81 ilde uygulanacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığın 180 günlük çalışmasını düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Yerlikaya, Yeni projemiz Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) 30 ilde uygulanıyor. NARVAS'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde NARVAS'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bakanlığı döneminde yapılan çalışmaları düzenlediği basın toplantısıyla anlattı.

Terörle mücadele uyuşturucu, yasadışı bahis bilişim suçları, düzensiz göçle mücadele gibi çok sayıda başlıkla ilgili son durumu aktardı.

"180 günde, PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu, 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldı. 502 terörist etkisiz hale geçirildi. 82'si bombalı eylem olmak üzere 100 eylem engellendi"

Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı 3 milyon 237 bin 585. İkamet izniyle kalanlar 1 milyon 113 bin 761, 106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi.

FETÖ'ye yönelik 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı.

Son 180 günde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik 132 bin 537 operasyon düzenledik, 15 bin 280 kişi tutuklandı.

3 bin 801 operasyonda, 173 bin 550 kaçak göçmen yakalandı.

TikTok'ta 612 hesap inceleniyor, müstehcen içerik paylaşan 14 kişi tutuklandı.

Yeni projemiz Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) 30 ilde uygulanıyor. Narvas'la bütün ihbarları doğru kabul ediyoruz. 1 ay içinde 9675 ihbar alındı. Bunun yarısı İstanbul'da. 1 Ocak 2024 tarihinde Narvas'ı 81 ilde yaygınlaştırmayı planlıyoruz.

Kadına şiddetle mücadelede 727 kişi elektronik kelepçe ile takip ediliyor.. 5 milyon 847 bin 414 KADES uygulaması indirildi. Son 1 senede kadına yönelik 97 bin 249 şiddet olayı yaşandı. Bu olaylarda maalesef 151 kadın hayatını kaybetti. 99'u tutuklandı 38'i intihar etti. 3 şahıs ise aranıyor.

1 Haziran'dan bu yana terör örgütlerine yönelik operasyonlarda 37'si sözde üst düzey, toplam 609 terörist etkisiz hale getirildi.

6 Şubat depremleri sonrası 340 bin 985 hanemize kira yardımları yaptık. 30 Mayıs'ta başlayan hak sahipliği süreci tamamlandı. Toplam 46 bin konutun teslimi planlanıyor.

NARVAS nedir?

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS), sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında oluşturulan NARVAS projesini tüm Türkiye kullanabilecek. Peki, NARVAS nedir, ne için kullanılır? NARVAS projesi ne zaman kullanılacak?

NARVAS, Narkotik Vaka Analiz Sistemi'dir. Uyuşturucuyla mücadelede bir yazılım projesi olan NARVAS ile ilgili Bakan Yerlikaya geçtiğimiz aylarda açıklamalarda bulundu. Açıklama şu şekilde;

"Vatandaşlarımız tarafından yapılan bildirim, ihbarların, analiz edilmesine, yoğunluk haritası oluşturulmasına, yer ve zaman odaklı operasyonları sağlamaya çalışan bir yazılım projesidir. Bütün ihbarları NARVAS ile doğru kabul ediyor ve işlem yapıyoruz. NARKO alan bölgeleri oluşturuyoruz. 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile NARVAS projesini 81 ilimizde yaygınlaştırmayı planlıyoruz. Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındı, 59 bin şahıs sorgulandı. NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacak."