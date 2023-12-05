Kanser hastası kadın hayata hayvanlarla tutunuyor

Adana'da yaşayan 57 yaşındaki kanser hastası, sokak kedilerinin de annesi oldu. Her gün elleriyle kedileri besleyen kadın, hastalığının bu sayede ilerlemediğini, kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Narlıca Mahallesi’nde yaşayan 57 yaşındaki 3 çocuk ve 1 torun sahibi Elife Kırbaş’a 8 sene önce meme kanseri teşhisi konuldu. Kırbaş, kanser olduğunu öğrenince hiç umutsuzluğa kapılmadı ve kendisini hem evlatlarına hem de sokak hayvanlarına adadı.

Maskesini takıyor, hayvanları besliyor

Eline geçen bütün parayla sokak kedileri ve köpekleri için mama alan kadın, komşularının da desteğini aldı. Her gün cerrahi maskesini takarak hayvanları tek tek elleriyle besleyen Kırbaş, hastalığının bu sayede ilerlemediğini, kendisinin de mutlu olduğunu düşünüyor.

"Kendimi onlara adadım"

İhlas Haber Ajansı’na konuşan Elife Kırbaş, “13 yıldır sokak hayvanlarını besliyorum. Kendimi adeta onlara adadım. Hem besliyorum hem bakımlarını yapıyorum. Kendimi böyle mutlu hissediyorum. Onlarla bir arada olduğumda keyifleniyorum” dedi.

"Herkes umarım destek olur"

Hiçbir geliri olmadığı halde eline geçen bütün parayla sokak hayvanlarına mama aldığını anlatan Kırbaş, “O hayvanlar aç kalmasın yeter benim için. Sadece mama desteği istiyoruz. Ben hastalığımı gerçekten bu hayvanlarla yenmeye çalışıyorum. Mutluyum. Herkes inşallah böyle sokak hayvanlarına destek olur” ifadelerini kullandı.