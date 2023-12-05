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Aydın’da kaldırımda hareketsiz şekilde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’da kaldırımda hareketsiz şekilde bulunan şahıs hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kaldırımda yüzünden yaralı olarak hareketsiz şekilde yatarken bulunan ve kalp masajı ile hayata döndürülmeye çalışılan şahıs kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, dün gece saatlerinde Ege Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Yusuf Aksoy, Ege Mahallesi’ne doğru yürüdüğü esnada bir anda yere yığıldı. Bir süre sonra bir vatandaş tarafından yerde hareketsiz şekilde bulunan Aksoy, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada doktorların yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 30 yaşındaki Yusuf Aksoy hayatını kaybetti. Yüzünde yara ve kızarıklıklar olduğu öğrenilen Aksoy’un darp edildiği ihtimali ve buna bağlı hayatını kaybettiği ihtimali üzerine durulduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken Aksoy’un kesin ölüm nedeninin yapılacak olan otopsi sonrası belli olacağı öğrenildi.

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