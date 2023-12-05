Kulis Haber! Ekrem İmamoğlu'nun sağ kolu Murat Ongun Beşiktaş belediye başkan adayı oluyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine yakın isimleri belediyedeki görevlerinden istifa ettirerek CHP'den belediye başkan adayı yapmaya hazırlanıyor. O isimler arasına İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana basın danışmanlığı ve sözcülüğünü yapan Murat ongun da katıldı.

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Sözcüsü Murat Ongun da belediye başkan adayı! Kulis haber TV 100 yayınında Ferhat Murat'tan geldi. Murat, "Beşiktaş’la ilgili bomba bir şey söyleyeyim, CHP Beşiktaş adayı Murat Ongun olacak" iddiasında bulundu. Ekrem İmamoğlu'nun, İBB'de kendine yakın bürokratları istifa ettirerek belediye başkanı yapmak istediği konuşuluyor.

Güvendiği bürokratları istifa ettirdi

İstanbul'u elinde tutmanın yanı sıra, AK Parti'nin İstanbul'daki kalelerine de göz diken Ekrem İmamoğlu, gözde bürokratlarını sahaya sürdü. İBB'de kritik görevlerde bulunan ve İmamoğlu'nun çok güvendiği bürokratlar görevlerinden istifa etti. İmamoğlu bu isimleri İstanbul içinde AK Parti'nin kaleleri olarak bilinen noktalara aday olarak sunmayı planlıyor.

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden bu yana yanından ayırmadığı isimlerin bayında gelen Murat Ongun'un CHP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olacağı iddia edildi. Gazeteci kökenli bir isim olan Murat Ongun, her yede İmamoğlu'nun gölgesi olarak bulunmasıyla biliniyor.

Hangi bürokrat hangi ilçeye gidiyor?

EYÜPSULTAN: İBB iştiraki İGDAŞ'ın Genel Müdürü Bülent Özmen, görevinden istifa etti. Özmen'in CHP'nin Eyüpsultan Belediye Başkanlığına aday olacağı belirtiliyor.

ÜSKÜDAR: İmamoğlu'na yakın İBB bürokratlarından İstanbul Şehir Hatları AŞ. Genel Müdürü Sinem Dedetaş, AK Parti'nin gözbebeği Üsküdar'dan belediye başkanı adayı olacağı belirtiliyor.

FATİH: İBB Miras faaliyetleri ile İstanbul'un her noktasında ecdad yadigarlarına sahip çıkmasıyla gündemde olan Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ise Fatih Belediye Başkan adayı olarak gösterilecek.

Tunç Soyer'in yerine Buğra Gökçe'yi istiyor

Ekrem İmamoğlu, arasının iyi olmadığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerine İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'yi aday yapmak isteyen İmamoğlu, İstanbul'un ilçeleri için de kendi adamlarını belediyedeki görevlerinden istifa ettirdi.