Altın fiyatları tepetaklak! Gram altın 1900 liranın altına geriledi, yatırımcı şokta daha da düşecek mi?

Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalarının ardından altın fiyatları resmen uçuşa geçmiş ons altın ve gram altın rekor seviyeyi görmüştü. Dün akşam saatlerinde şaşkına çeviren bir düşüş yaşandı. Gram altının alış fiyatı 1.881 TL'ye düştü. 5 Kasım 2023 altın fiyatlarında son durum ne?

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Altın fiyatları yatırımcısını şoke etti. Akşam saatlerinde altında rüzgar tersine esti ve gram altın yüzde 2,22 değer kaybetti. Yaşanan bu gelişmenin ardından gram altının alış fiyatı 1.899 TL'den 1.881 TL'ye; satışı ise 1.882 TL'ye geriledi. Şu sıralar ise gram altın 1890 liradan işlem görüyor.

Dünya Altın Konseyi tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre, tüm merkez bankalarının yüzde 24'ü önümüzdeki 12 ay içinde altın rezervlerini artırmayı planlıyor.

Altının onsu şu sıralar 2.031,10 dolardan işlem görüyor.

Bugün altın ne kadar? Gram altın:1.890,05 Çeyrek altın:3.134,00 Yarım altın:6.305,00 Cumhuriyet altını:12.572,00

"Hiç bir zaman zarar ettirmemiştir"

Piyasa Uzmanı İslam Memiş 2024 yılında yeni rekorlara işaret etti. Memiş, "Muhtemelen 2024 yılının ikinci çeyreğine kadar "Altında yeni rekor" cümlesini çok duyacağız. Çünkü 2500 devamında 2700 lira gibi bir kritik seviye var yukarıda 2024 yılı için. Bu seviyede yukarı yönlü kırılırsa 3000 lira seviyesine kadar görünme ihtimali yüksek. Ve bu ihtimal her geçen gün güçlenmeye devam ediyor. Gram altın 1668 lira seviyesindeydi. Ucuz değil bedava demiştik o zaman. Savaş başlamasıyla birlikte rekor üstüne rekor kırdı ve hiç alım fırsatı vermedi. Altın orta ve uzun vadede yatırımcısına hiç bir zaman zarar ettirmemiştir." dedi.