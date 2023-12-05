Erzincan’da soğuk havalar pazar esnafına soba kurdurdu

Erzincan’da soğuk hava etkisini artırdı. Pazarcı esnafı ise soğuktan korunmak için tezgah arkasına soba kurdu.

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Doğu Anadolu Bölgesinde yüksek kesimlere kar yağmasının ardından kent merkezlerinde hava sıcaklığı düştü. Hava durumunu sıkı takip eden pazar esnafı ise soğuk havaya karşı soba kurarak önlem aldı. Erzincan’da hava sıcaklığı gece saatlerinde sıfırın altında 5 derecelere kadar indi. Gece saatlerinde hava sıcaklığın hissedilir derecede düştüğü Erzincan’da sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlarda buz mesaisi başladı. Soğuktan araçlarının camları buz tutan vatandaşlar yaklaşık 15 dakika araçlarının ısınması ve araç camlarının buzunu temizlemekle uğraşırken geçimi pazarcılıkla sağlayan pazar esnafı Necmi Okumuş, yaz kış demeden ekmek parası için tezgah açtıklarını söyleyerek, “Herkes gibi bizde işimizi yapıyoruz. Yaz, kış demeden tezgahlarımızı açıyoruz. Biz pazarı kuracağız ki insanlar da eksiklerini tamamlasınlar. Herkesin yaptığı bir iş var, her işinde zorluğu var. Esnaflığın kış aylarında zor olan yanı soğuk hava. Soğuk havada gün boyu dışarda çalışınca üşüyoruz. Haliyle hasta oluyoruz. Bizde bunu önlemek için tezgahların arkasına soba kurduk. Evden sobada yakacak bir şeyler getiriyorum. Diğer esnaf arkadaşlarla sobanın yanına gelip ısınıyoruz. Başka türlü olmuyor.” şeklinde konuştu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgede rüzgar, güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.