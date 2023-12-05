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Hastanede çalışan engelli bireyler unutulmadı

Hastanede çalışan engelli bireyler unutulmadı

Engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve onları daha iyi anlayabilmek maksadıyla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programı düzenlendi.

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Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi konferans salonunda Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinden oluşan müzik kulübünün de katılımları ile gerçekleşen programda, hastanede çalışmakta olan engelli personeller ve hastane çalışanları bir araya geldi. Keyifli anlara sahne olan programa İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız ve hastane yönetimi de katıldı.
Program sırasında engelli personeller ile yakından ilgilenen İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutladılar.

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