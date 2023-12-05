BIST 8.087
DOLAR 28,92
EURO 31,34
ALTIN 1.891,70
HABER /  MAGAZİN

Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı

Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı

'Survivor All Star 2024' için gün sayan eski milli atlet Nagihan Karadere hakkında kardeşi Fehmi Karadere'den olay yaratan paylaşımlar geldi. Fehmi Karadere, ailesinin 38 yaşındaki ünlü sporcuyu evlatlıktan reddettiğini duyurdu. Nagihan Karadere ise kameralar önünde babasını arayarak iddiaları yalanladı.

Abone ol

'All Star' formatında düzenlenecek Survivor 2024 kadrosuna da dahil olan Nagihan Karadere özel hayatıyla da gündeme geliyor. Nagihan'ın kardeşi Fehmi Karadere, şoke eden paylaşımlara imza attı.

Fehmi Karadere, anne ve babasının kızları Nagihan Karedere'nın evlatlıktan reddedilmesi için mahkemeye başvurduğunu belirtti.

Haber gündeme bomba gibi düştü, aynı gün Survivor Nagihan bir yılbaşı partisinde görüntülendi. İddialar sorulunca başarılı yarışmacı hemen kameralar önünde babasını aradı.

Babası iddiaları yalanladı, muhabironline'ın haberine göre; Nagihan Karadere de "Fehmi dışında ailede kimseyle sorunum yok ailemin bir dediğini iki etmedim" dedi.

Fehmi Karadere'nin sosyal medyada ses getiren paylaşımı şöyleydi...

ÖNCEKİ HABERLER
Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Kentsel dönüşümden başka bu işin çaresi yok
Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Kentsel dönüşümden başka bu işin çaresi yok
Sibel Bal Kotan, 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama o detay dikkatlerden kaçmadı! Polatların patronu olduğu iddia ediliyordu
Sibel Bal Kotan, 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama o detay dikkatlerden kaçmadı! Polatların patronu olduğu iddia ediliyordu
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı
Erzincan’da soğuk havalar pazar esnafına soba kurdurdu
Erzincan’da soğuk havalar pazar esnafına soba kurdurdu
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı
Özlem ve Tayyar Öz çiftinin 3 şirketine kayyum atandı
Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonu! Mengene operasyonunun düğmesine işte böyle basıldı
Ülke genelinde yasa dışı bahis operasyonu! Mengene operasyonunun düğmesine işte böyle basıldı
İYİ Parti GİK'te Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na rest! Cumhurbaşkanlığını reddettiklerine göre...
İYİ Parti GİK'te Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na rest! Cumhurbaşkanlığını reddettiklerine göre...
İYİ Parti'de işbirliğine hayır denmesi sonrası ilk istifa! Yüreğim razı gelmiyor
İYİ Parti'de işbirliğine hayır denmesi sonrası ilk istifa! Yüreğim razı gelmiyor
Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak
Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak
Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek
Dilan ve Engin Polat'ın yabancı uyruklu çalışanı ve akrabası sınır dışı edilecek
ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt göremedik
ABD: İsrail'in sivilleri kasten öldürdüğüne dair kanıt göremedik
Nazlı Ilıcak yeniden tutuklandı
Nazlı Ilıcak yeniden tutuklandı