HEDEP'in İstanbul adayı belli oldu gibi! Barış Yarkadaş kulis paylaştı

HEDEPin yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğilimi ağır basarken İstanbul adayı kim olacağı merak konusu oldu. HDP kulisi aktaran gazeteci Barış Yarkadaş, "Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde." dedi.

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HEDEP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK), Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere kendi adaylarıyla girme eğiliminin ortaya çıktı. Bu konuda son kararı Parti Meclisi verecek.

Ancak partide, başta İstanbul olmak üzere Batı’daki büyükşehirlerde, koşullarının kabul edilmesi halinde, iktidar ve muhalefet partileriyle seçim işbirliği yapılmasına kapıların açık tutulması tartışılıyor.

HEDEP'in İstanbul kararı merak konusu olurken ilginç bir kulis haber eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş'tan geldi.

"Ahmet Türk, İstanbul'da aday yapılırsa HEDEP'nin oylarının tamamını alır"

tv100 ekranlarında canlı yayınlanan Taksim Programı'nda konuşan Yarkadaş, "Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde." dedi. Yarkadaş, edindiği bilgileri böyle aktardı:

"HEDEP'in İstanbul'daki adayı muhtemelen Ahmet Türk olacak. Parti meclisinin bir kısmı seçime kendimiz girelim derken bir kısmı bazı bölgelerde CHP'ye destek verelim diyor. Pelin Batu, Başak Demirtaş, Hüda Kaya'nın isimleri konuşulmuş. Genel eğilim Ahmet Türk'ün aday olması yönünde. Ahmet Türk, eski CHP'li. Deniz Baykal ile beraber cezaevinde yattılar. Ahmet Türk, İstanbul'da aday yapılırsa HEDEP'nin oylarının tamamını alır, CHP'deki küskün seçmenin de oylarını alır. TİP İstanbul'da aday çıkarmama eğiliminde" ifadelerine yer verdi.