BIST 8.087
DOLAR 28,92
EURO 31,34
ALTIN 1.891,70
HABER /  GÜNCEL

Doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ilk giydiği ayakkabıları sergiledi

Doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ilk giydiği ayakkabıları sergiledi

Mersin'de 33 yıllık Op. Dr. Vedat Günyar, meslek hayatında 25 yıl önce doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ayakkabılarını toplayıp, “İlk Adım Sergisi” açtı. “25 yıldır kurduğum hayali gerçekleştiriyorum” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Vedat Günyar, dünyada ilk ülkemizde örnek olan bu sergiyi açmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Abone ol

Günyar, “Ben iddiayı severim ve iddiamın peşinde koşarım. Bu sergi dünya rekorlar kitabına girecek. Hayata merhaba derken, aldığınız ilk nefeste yanınızda, yanı başınızdaydım. Bundan sonra hayatın her alanında yanınızda olmaya söz veriyorum. Ben 25 yıl bu emaneti sakladım. Bundan sonra Tarsuslu kardeşlerime emanet ediyorum. İçimdeki çağlayanı, o duyguyu inan anlatmak çok zor. 33 yıllık meslek kariyerimin de ben bugün onurumu yaşadım. Tarsus benim evim, Tarsuslu benim ailem demişimdir. Bugün ailemle buluştum. Tarsusluları gerçekten çok seviyorum. Bana gösterdikleri güvene layık olmaya çalışıyorum. Gerçekten, gerçekten hayatım böyle bir duygu yaşamadım” dedi.
1996 yılında Op.Dr. Vedat Günyar tarafından dünyaya getirilen Seda Dikiciler Türkmen, duygusal anlar yaşadığını söyledi.
27 yıl önce dünyaya gelen Seda Dikiciler Türkmen, bir buçuk yaşındaki çocuğu Ediz Türkmen’i Op.Dr. Vedat Günyar’ın doğum yaptırdığını ifade ederek, “Çok duygusal hissediyorum kendimi. Hem benim doğumuma vesile olmuş hem de çocuğumun doğumuna vesile olmuş kendisi. İlk dünyaya geldiğimde onu gördüm, görmüşüm. Ve oğlumun ilk gördüğü kişi olmasını istedim. Çünkü sonsuz güven duyduk kendisine. Çok duygusal an. Kendi ayakkabım olsun, çocuğumun ayakkabısı olsun burada görmek çok güzel. Çok mutluyum böyle etkinlik yaptığı için. Kendisini çok seviyorum, iyi bir doktor, kendisi iyi bir ağabey, iyi bir baba, iyi bir dede. Umarım her zaman başarılı olur” dedi.
Op.Dr. Vedat Günyar’ın “İlk Adım” Sergisinin açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe protokol açtı.

ÖNCEKİ HABERLER
Gazze'den tahliye edilen kafile İstanbul’a getirildi
Gazze'den tahliye edilen kafile İstanbul’a getirildi
CHP'de adaylık başvurusunda şaşırtan 600 detayı! Barış Yarkadaş açıkladı
CHP'de adaylık başvurusunda şaşırtan 600 detayı! Barış Yarkadaş açıkladı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı
Kesinleşti dedi canlı yayında duyurdu! 3 büyük şehir MHP'ye bırakılacak
Kesinleşti dedi canlı yayında duyurdu! 3 büyük şehir MHP'ye bırakılacak
Aydın'da kiracılarını öldürüp garaja gömen çiftin cezası belli oldu
Aydın'da kiracılarını öldürüp garaja gömen çiftin cezası belli oldu
Hatay’da fileye takılan kediyi itfaiye kurtardı
Hatay’da fileye takılan kediyi itfaiye kurtardı
Altın fiyatları tepetaklak! Gram altın 1900 liranın altına geriledi, yatırımcı şokta daha da düşecek mi?
Altın fiyatları tepetaklak! Gram altın 1900 liranın altına geriledi, yatırımcı şokta daha da düşecek mi?
Hastanede çalışan engelli bireyler unutulmadı
Hastanede çalışan engelli bireyler unutulmadı
HEDEP'in İstanbul adayı belli oldu gibi! Barış Yarkadaş kulis paylaştı
HEDEP'in İstanbul adayı belli oldu gibi! Barış Yarkadaş kulis paylaştı
Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı
Evlatlıktan reddedildi mi? Nagihan Karadere kameralar önünde babasını aradı
Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Kentsel dönüşümden başka bu işin çaresi yok
Özhaseki'den İstanbul depremi açıklaması: Kentsel dönüşümden başka bu işin çaresi yok
Sibel Bal Kotan, 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama o detay dikkatlerden kaçmadı! Polatların patronu olduğu iddia ediliyordu
Sibel Bal Kotan, 'Dilan Polat'ı tanımıyorum' dedi ama o detay dikkatlerden kaçmadı! Polatların patronu olduğu iddia ediliyordu