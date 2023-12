Doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ilk giydiği ayakkabıları sergiledi

Mersin'de 33 yıllık Op. Dr. Vedat Günyar, meslek hayatında 25 yıl önce doğum yaptırdığı 2 bin 500 çocuğun ayakkabılarını toplayıp, “İlk Adım Sergisi” açtı. “25 yıldır kurduğum hayali gerçekleştiriyorum” diyen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Vedat Günyar, dünyada ilk ülkemizde örnek olan bu sergiyi açmaktan büyük bir mutluluk yaşadığını söyledi.

Günyar, “Ben iddiayı severim ve iddiamın peşinde koşarım. Bu sergi dünya rekorlar kitabına girecek. Hayata merhaba derken, aldığınız ilk nefeste yanınızda, yanı başınızdaydım. Bundan sonra hayatın her alanında yanınızda olmaya söz veriyorum. Ben 25 yıl bu emaneti sakladım. Bundan sonra Tarsuslu kardeşlerime emanet ediyorum. İçimdeki çağlayanı, o duyguyu inan anlatmak çok zor. 33 yıllık meslek kariyerimin de ben bugün onurumu yaşadım. Tarsus benim evim, Tarsuslu benim ailem demişimdir. Bugün ailemle buluştum. Tarsusluları gerçekten çok seviyorum. Bana gösterdikleri güvene layık olmaya çalışıyorum. Gerçekten, gerçekten hayatım böyle bir duygu yaşamadım” dedi.

1996 yılında Op.Dr. Vedat Günyar tarafından dünyaya getirilen Seda Dikiciler Türkmen, duygusal anlar yaşadığını söyledi.

27 yıl önce dünyaya gelen Seda Dikiciler Türkmen, bir buçuk yaşındaki çocuğu Ediz Türkmen’i Op.Dr. Vedat Günyar’ın doğum yaptırdığını ifade ederek, “Çok duygusal hissediyorum kendimi. Hem benim doğumuma vesile olmuş hem de çocuğumun doğumuna vesile olmuş kendisi. İlk dünyaya geldiğimde onu gördüm, görmüşüm. Ve oğlumun ilk gördüğü kişi olmasını istedim. Çünkü sonsuz güven duyduk kendisine. Çok duygusal an. Kendi ayakkabım olsun, çocuğumun ayakkabısı olsun burada görmek çok güzel. Çok mutluyum böyle etkinlik yaptığı için. Kendisini çok seviyorum, iyi bir doktor, kendisi iyi bir ağabey, iyi bir baba, iyi bir dede. Umarım her zaman başarılı olur” dedi.

Op.Dr. Vedat Günyar’ın “İlk Adım” Sergisinin açılışını Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve ilçe protokol açtı.