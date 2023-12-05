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Gazze'den tahliye edilen kafile İstanbul’a getirildi

Gazze'den tahliye edilen kafile İstanbul’a getirildi

Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 130 kişilik kafile, İstanbul'a getirildi.

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Gazze Şeridi'nden tahliye edilen 130 Türk vatandaşı, Kahire’den gece saatlerinde kalkan Türk Hava Yolları’na ait uçakla 02.30 sıralarında İstanbul’a geldi.

Havalimanında bulunan VİP terminaline getirilen çok sayıda kadın, yaşlı ve çocukların olduğu grup, kimlik ve pasaport kontrollerinin ardından AFAD yetkilileri tarafından kalacakları yerlere götürüldü.

Gazze'den eşi gelen Faysal Said, "Eşim Gazze'deydi. İki ay sonunda eşimle kavuştuk. Çok teşekkür ediyoruz." dedi. Faysal Said'in babası Raşit Said, “Cumhurbaşkanına çok teşekkür ederiz. Oğlum eşine kavuştu." dedi.

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