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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

CHP'de adaylık başvurusunda şaşırtan 600 detayı! Barış Yarkadaş açıkladı

CHP'de adaylık başvurusunda şaşırtan 600 detayı! Barış Yarkadaş açıkladı

Gazeteci Barış Yarkadaş, yerel seçimlere ilişkin CHP'den kulis paylaştı. Yarkadaş, "Şu ana kadar CHP’ye belediye başkanlığı için 1380’e yakın aday başvurmuş belediye başkanlığı için yalnız 600’e yakın yerde henüz aday başvurusu yapılmamış." ifadelerini kullandı.

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Yerel seçimlere doğru siyesi partiler hareketlendi. İYİ Parti'nin CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği teklifini oy çoğunluğuyla reddetme kararı sonrası gözler CHP'nin kendi çıkaracağı adaylara çevrildi.

Tv100'de yayınlanan Taksim Programı'nda konuşan eski CHP'li vekil gazeteci Barış Yarkadaş, CHP kulisi aktardı. İşte Yarkadaş'ın açıklamaları:

"Şu ana kadar CHP’ye belediye başkanlığı için 1380’e yakın aday başvurmuş belediye başkanlığı için yalnız 600’e yakın yerde henüz aday başvurusu yapılmamış. Belediye başkan adaylarının nasıl belirleneceğine ilişkin hala bir kafa karışıklığı var. 659 seçim çevresinde eğilim yoklaması yapılması yönünde bir hava var."

"Cemal Enginyurt DP İstanbul adayı olacak" iddiası

Öte yandan Yarkadaş, aldığı bir başka kulis haberini duyurdu. Yarkadaş,  "Cemal Enginyurt’un da İstanbul’dan Demokrat Partinin belediye başkan adayı olacağı yönünde bilgi aldım." dedi. 

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