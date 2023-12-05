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Kesinleşti dedi canlı yayında duyurdu! 3 büyük şehir MHP'ye bırakılacak

Kesinleşti dedi canlı yayında duyurdu! 3 büyük şehir MHP'ye bırakılacak

Cumhur İttifakı'nın yerel seçime yönelik hazırlıklarını yürüten heyetlerin çalışmaları sürüyor. Bu açıdan geçtiğimiz haftaki Erdoğan - Bahçeli görüşmesi önem taşıyordu. İddiaya göre anlaşmazlıklar bu görüşmede giderildi, 3 büyükşehir için MHP kararı verildi. O illerin ismi kulislerden canlı yayına taşındı...

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Yerel seçimlere 3,5 ay kala Türkiye'nin gözü siyasi partilerin, liderlerin attığı adımlarda. Muhalefet cephesinde netleşmiş bir iş birliği modeli şekillenmedi. Cumhur İttifakı'nın ise çalışmalarında hemen hemen sona geldiği konuşuluyor. tv100 ekranlarında Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli'nin görüşmesinden ayrıntıları paylaştı.

"İhtilaflar vardır" 

Parti heyetlerinin çalışmalarına değinen Burhan," Bugüne kadar MHP ve AK Parti heyetleri arasındaki görüşmelerde yerel seçimle ilgili ana hatlar ile iskeleti oluşmuştu. Bir iki noktada ihtilaf vardı" dedi.

Üç büyükşehir MHP'ye bırakıldı

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde adaylıkların, 50+1 ve anayasa meselelerin konuşulduğunu belirten Burhan, "Cumhur İttifakı'nın Mersin, Adana ve Manisa'da adayının Milliyetçi Hareket Partisi'nden olması kesinleşti." diye konuştu.

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