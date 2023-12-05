Hamas roketi, İsrail'in nükleer füzelerinin bulunduğu üssü vurdu

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik düzenlediği saldırıda ateşlenen bir roketin nükleer füzelerin bulunduğu bir üssü vurduğu ve yangına neden olduğu öne sürüldü.

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ABD'de New York Times gazetesi, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıda nükleer füzelerin bulunduğuna inanılan bir üssün vurulduğunu öne süren bir haber yayımladı.

NYT haberinde şu ifadelere yer verdi; 'İsrail, nükleer cephaneliğinin varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsraili sızıntılar, ABD'li yetkililer ve uydu görüntüsü analistleri, ülkenin nükleer silaha sahip olduğu konusunda hemfikir.'

Üssün görüntülerini inceleyen Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

Gazete uydu görüntülerini inceledi

İsrail'in orta kesiminde yer alan hava üssünün 7 Ekim öncesi ve sonrasında çekilen uydu görüntülerini inceleyen gazete, üssün isabet aldığını öne sürdü.

Haberde roketin üsteki füze depolarına isabet etmediği ancak buralara yaklaşan bir yangına neden olduğu kaydedildi.

New York Times'ın analizi 7 Ekim'de Gazze'den fırlatılan bir roketin, nükleer füzelere ev sahipliği yaptığına inanılan bir İsrail askeri üssünü vurduğunu ortaya çıkardı.

Amerikan Bilim Adamları Federasyonu Nükleer Bilgi Projesi Direktörü Hans Kristensen, isabet alan hava üssünde 'büyük olasılıkla 25 ila 50 nükleer başlık taşıma kapasiteli Jericho füze rampası bulunduğunu tahmin ettiğini' söyledi.

Üssün görüntülerini inceleyen Kristensen, savaş başlıklarının büyük olasılıkla üsten uzakta ayrı bir yerde tutulduğunu ve dolayısıyla saldırı sırasında tehdit altında olmadıklarını savundu.

ABD'li yetkililer İsrail'in az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor

Tel Aviv yönetimi şimdiye kadar nükleer silahların varlığını hiçbir zaman kabul etmedi. Ancak İsrailli bazı kaynaklar ve ABD'li yetkililer ile uydu görüntüsü analistleri, ülkenin az sayıda nükleer silaha sahip olduğunu belirtiyor.

Hamas'ın 7 Ekim'de düzenlediği saldırıda yüzlerce roket ateşlenmiş ve aynı anda karadan da silahlı sızma gerçekleştirilmişti.