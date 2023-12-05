Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ret' kararına ilk yorum! Karışmıyoruz, saygı duyuyoruz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti'nin CHP ile yerel seçim işbirliğine "hayır" kararıyla ilgili ilk yorum geldi. ABB Başkanı Yavaş, "Saygı duyuyoruz. Biz 4 milyon 200 bin Ankaralı seçmenin oylarına talibiz" diye konuştu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti’nin “CHP ile işbirliğine hayır kararı”na ilişkin ilk kez konuştu. Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’a konuşan Yavaş, “Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz. Ankara'da 4 milyon 200 bin seçmen var ve hepsinin oylarına talibiz. Ankara için hizmet ve proje üretmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'den morali bozuk çıkmıştı

Mansur Yavaş, Özgür Özel ile Meral Akşener'in görüşmesi öncesi 'aracı' olarak Meral Akşener'e gitmiş ve yerel seçimler için işbirliğini konuşmuştu. Yavaş'ın İYİ Parti Genel Merkezi'nden ayrılırken suratının düşüklüğü dikkat çekmiş ve "görüşme istediği gibi geçmemiş" yorumları yapılmıştı.