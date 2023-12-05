Türkiye'nin olası depremde en güvenli 21 ili belli oldu

6 Şubat depremleriyle birlikte deprem korkusu gittikçe artmaya başladı. 4 Aralık'ta Marmara Denizi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem, bu gerçeği bir kez daha gözler önüne serdi. Bilim insanları da araştırmalar sonucunda hangi illerin daha güvenli olduğunu açıkladı. Ayrıca, 'İstanbul'da hangi ilçeler daha risksiz' sorusu da cevap buldu.

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485 diri fay hattı bulunan Türkiye, deprem kuşağında yer alıyor. Kuzey Anadolu, Doğu Anadolu ve Batı Anadolu fay hatları, Marmara'da yaşanan son depremin ardından yeniden konuşuluyor. Son sarsıntı, Bursa'nın Mudanya ilçesinin 4.7 kilometre açığında kayıtlara geçti.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin depreme karşı en güvenilir illerini sıraladı:

En güvenli iller

“Yıkıcı deprem bakımından Türkiye’nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.”

İstanbul'da zemini sağlam ilçeler hangileri?

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da, İstanbul'da olası depremde hangi bölgelerin sağlam olduğunu 'risk haritası' üzerinden anlattı.

Prof. Şükrü Ersoy, Ahmet Hakan'ın Tarafsız bölge programında, "İstanbul'da en sağlam alan Haliç'ten kuzeye doğru Başakşehir'e kadar olup Sarıyer'e kadar olan alan Türkiye'nin en sağlam kayaçları sayılabilecek olan bölge. Bu ilçeler; Sarıyer, Başakşehir, Eyüp'ün bir kısmı, Kağıthane'nin bir kısmı, Şişli, Beşiktaş zemin olarak iyi. Anadolu Yakası genel olarak sağlam, Anadolu Yakası'nda kayaçların üzerinde çürümüş bir yer var, onu ayırt etmek lazım. Saf sert bir kayaysa, ayrışma olmamışsa üzerinde sağlam bir kayadır. Şile, kısmen iyi. Çekmeköy ve Beykoz iyi sayılabilecek yerler. Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir iyi ama Maltepe, Kartal gibi yerlerin kıyı kesimler iyi değil, iç kesimleri daha iyi. Düz alanlar iyi değil. Sancaktepe, Sultanbeyli'de tepe kısımlar iyi Tuzla'ya dahil olmak üzere ama sahil kesimlerinde ve dere yataklarında problemler var. Siz evi aldığınız zaman gidip belediyeye soracaksınız, ben nasıl bir yerde oturuyorum diye? Uygun alanlar var, önlemli alanlar var. İstanbul'un jeoloji haritası belediyelerdeki çok sağlıklı, ehli insanlar yaptı ben biliyorum" dedi ve ekledi:

"Avrupa Yakası'nda Büyükçekmece, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Fatih, Güngören, Esenler, Bağcılar buraların zeminleri kötü. Burada zemin sorunlu, yapı stokları da sorunlu. Riskin en fazla olduğu yerler. Nüfus yoğunluğu fazla, yapılar kötü, zemin kötü yani orada bir müdahale ekibin çok zorlanacağını düşünüyorum zaten müdahale ekipleri İstanbul'a yetmeyebilir. Esenyurt'ta yapılan gökdelende Şişli'de Maslak'ta yapılan gökdelenler depreme karşı ayrı sınavlar verecek. Dolayısıyla o gökdelenler zeminden kaynaklanarak zarar görebilir. Hatay'da Amip Ovası üzerindeki yüksek binaların sorunu oydu, zemine dayanamadılar. Zemine dayanamadıkları için ya yıkıldı, ya çöktüler. Eğer bina yapıyorsanız, binayı suyla buluşturmayacaksınız temelde. Sudan arındırmanız gerekiyor. Onu bir nevi bohçalamanız gerekiyor. Hani diyoruz ya bodruma indim, demirler paslıydı. Sudan uzak tutacaksın orayı. Yüzde 100 hazırlıklı olsak bile İstanbul'da gerçekleşecek depremde zarar göreceğiz. Yapılan işlemler göreceğimiz zararları azaltacak işlemler olacak. İstanbul'da yaşayan nüfus bile zarar görebilirliği arttırıyor. Bu kadar nüfusu kontrol etmek, yönetmek, depreme karşı korumak kolay değil."

7 ve üzerinde deprem beklenen iller

Jeoloji Mühendisleri Odası fay hattının tehdit ettiği 24 ili incelemeye aldı. 7 ve üzerinde deprem beklenen iller ise şu şekilde sıralandı:

"Hatay, Konya, Bingöl, Kahramanmaraş, Osmaniye, Manisa, Burdur, Balıkesir, Erzurum, Tokat, Kocaeli, Kayseri, Muğla, Eskişehir, Erzincan, Hakkari, Kütahya, Aksaray, Sakarya, İstanbul, İzmir, Adıyaman, Manisa ve Tekirdağ."