BIST 8.107
DOLAR 28,92
EURO 31,31
ALTIN 1.894,59
HABER /  GÜNCEL

Yüksekova’nın dağlarında karla mücadele çalışması başladı

Yüksekova’nın dağlarında karla mücadele çalışması başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin rakımlı bölgelerde kurulan üs bölgelerinin yollarında yürütülen karla mücadele çalışması devam ediyor.

Abone ol

Yoğun bir mesai harcayan ekipler, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Varkevik, Evliya, Kalana, Hançer ve Özgen üs bölgelerinde karla mücadele çalışmasında sona gelindi. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı üs bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarla yolları bir bir ulaşıma açıyor.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlandığı üs bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, kısa sürede Varkevik, Evliya, Kalana, Hançer ve Özgen üs bölgelerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Fatih Terim'in avukatlarından medyaya 'Fatih Terim Fonu' uyarısı
Fatih Terim'in avukatlarından medyaya 'Fatih Terim Fonu' uyarısı
Semt pazarında kaçak sigara satarken yakalandı
Semt pazarında kaçak sigara satarken yakalandı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Süre 30 Nisan 2024'e uzatıldı
Bakan Vedat Işıkhan açıkladı! Süre 30 Nisan 2024'e uzatıldı
Esra Erol'da şoke eden 'yasak aşk' iddiası! "Eski karısını para karşılığında başka bir adama verdi"
Esra Erol'da şoke eden 'yasak aşk' iddiası! "Eski karısını para karşılığında başka bir adama verdi"
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi! Avukatı ilk açıklamayı yaptı
Nazlı Ilıcak yeniden cezaevine girdi! Avukatı ilk açıklamayı yaptı
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! Yeni ders müfredeta girdi
Ortaokul ve lise öğrencileri dikkat! Yeni ders müfredeta girdi
Bursa'da camdan atılan valiz paniğe sebep oldu
Bursa'da camdan atılan valiz paniğe sebep oldu
Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sis ve pusu hakim oldu
Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sis ve pusu hakim oldu
Ağrı'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Ağrı'da zincirleme trafik kazası! Çok sayıda yaralı var
Kanser hastası kadın hayata hayvanlarla tutunuyor
Kanser hastası kadın hayata hayvanlarla tutunuyor
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandırana bakın
Borsa güne yükselişle başladı! En çok kazandırana bakın
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ret' kararına ilk yorum! Karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin 'ret' kararına ilk yorum! Karışmıyoruz, saygı duyuyoruz