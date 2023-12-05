Yüksekova’nın dağlarında karla mücadele çalışması başladı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki 3 bin rakımlı bölgelerde kurulan üs bölgelerinin yollarında yürütülen karla mücadele çalışması devam ediyor.

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Yoğun bir mesai harcayan ekipler, ilçenin yüksek rakımlı bölgelerinde karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Varkevik, Evliya, Kalana, Hançer ve Özgen üs bölgelerinde karla mücadele çalışmasında sona gelindi. Ekipler, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu 3 bin rakımlı üs bölgelerinde yürüttüğü çalışmalarla yolları bir bir ulaşıma açıyor.

İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemizin huzur ve güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerimizin ulaşımının sağlandığı üs bölgelerinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, kısa sürede Varkevik, Evliya, Kalana, Hançer ve Özgen üs bölgelerinin yolunu yeniden ulaşıma açtı” denildi.