Eskişehir’in yüksek kesimlerinde sis ve pusu hakim oldu

Eskişehir’de kentin yüksek kesimlerinde etkili olan sis görüş mesafesini düşürürken, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

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Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nin yayımladığı hava raporunda Eskişehir’in bazı bölgelerinde sis ve pusun hakim olacağı belirtilmişti. Gece saatlerinde etkili olan soğuk havanın ardından günün ilk ışıklarıyla birlikte yoğun sis meydana geldi. Kentin yüksek kesimlerinden olan Çankaya Mahallesi’nde görülen sis ve pusu görüş mesafesini düşürürken, ortaya güzel manzaralar çıkardı. Vatandaşların bu manzarayı cep telefonu kameralarıyla kaydettikleri görüldü.