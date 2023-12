ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM AİS sorgulama ekranı!

ALES sonuçları açıklandı! Türkiye'nin 81 ilinde 19 Kasım tarihinde yapılan sınav sonrası gözler gelecek son dakika açıklamasına çevrilmişti. ALES sınav sonuçlarının gün içerisinde duyurulması bekleniyordu. İşte 2023 ALES sonuçları bugün adayların erişimine açıldı.

ALES sınav sonuçları için gözler son dakika açıklamasındaydı. ÖSYM tarafından 19 Kasım'da düzenlenen merkezi sınavın sonuçları 5 Aralık 2023 Salı günü duyuruldu. Sayısal ve sözel testlerin sorulduğu sınavda değerlendirme işlemleri tamamlandı ve kritik gün geldi. Merakla beklenen; 2023 ALES sonuçları açıklandı! 2023 ALES sınav sonuçları ÖSYM AİS ekranından öğrenilecek!

2023-ALES/3 Sınav Sonuçları Açıklandı

ALES: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

DUYURU

(5 Aralık 2023)

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nın (2023-ALES/3) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2023-ALES/3 Sınav Sonuçları



ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.



Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.