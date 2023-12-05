İsrail'in korkunç planı! Gazze tünellerini deniz suyuyla doldurup hepsini boğacak! 5 pompakuruldu

İSRAİL'in Gazze'dki soykırımı devam ederken, özellikle batı dünyasının sessiz kalması İsrail'i iyice şımarttı. İsrail'in, korkulu rüyası olan görülen Gazze'deki yeraltı tünellerini yok etmek için felaketle sonuçlanacak bir plan yaptığı ortaya çıktı. Gazze'deki tünellere deniz suyu basmaya hazırlanan İsrail, en azılı destekçisi ABD'yi bile çileden çıkardı.

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Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını artıran İsrail'in, Hamas'ı yok etme bahanesiyle soykırımı tamama erdirmek için korkunç bir plan hazırladı. İsrail saldırıları sonucu Gazze'de çoğu çocuk ve kadın yaklaşık 16 binkişi hayatını kaybederken, Hamas'ın en büyük kozu olan yeraltı tünelleriyle ilgili korkunç bir plan yapıyor.

Tünellere deniz suyu basıp, boğacak!

Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail kilometrelerce uzunluğundaki Hamas'ın yeraltı tünellerini deniz suyuyla doldurmayı planlıyor. Hamas'ın yeraltı ağını yok etmeye yönelik plana göre tünellere Akdeniz'den alınan deniz suyu pompalanacak, böylece Filistinli militanlar boğulacak.

Gazze'nin ihtiyaçları için soluk borusu

Gazze'deki tüneller yıllardır İsrail ablukası altında yaşayan Filistinliler için temel malzemelere ulaşmak açısından yaşam damarı işlevi de görüyor. Gazze'de yaşayan sivillerin temel yiyecek ve sağlık malzemeleri bu tüneller aracılığıyla ulaştırılıyor.

İsrail, 5 büyük su pompası kurdu

Wall Street Journal gazetesine konuşan ABD'li yetkililer de İsrail ordusunun Gazze'deki Şati mülteci kampı yakınına beş büyük su pompası yerleştirdiğini, bu yolla tünelleri suyla doldurmayı amaçladığını açıkladı. En az beş pompanın her biri Akdeniz'den su çekebilir ve saatte binlerce metreküp suyu tünellere taşıyarak haftalar içinde tünelleri sular altında bırakabilir.

İsrailli rehineler de tünellerde boğulur

Times of Israel, İsrail'in Hamas'ın elindeki rehinelerin tünellerde saklanması nedeniyle plan konusunda çekinceleri olduğunu yazdı. ABD yönetimi içinde de planla ilgili farklı görüşler olduğu belirtildi.

Gazze'deki bütün binaları çökertebilir!

Habere göre planla ilgili en büyük endişe, deniz suyunun zemine zarar vererek binaların çökmesine yol açma riski. Bir kaynak, Hamas'ın tünelleriyle ilgili detaylı bilgi olmaması nedeniyle planın nasıl sonuçlar vereceğinden emin olunamayacağını söyledi.

İsrail ordusu 'sel planı' için ne dedi?

Bir İsrail Savunma Kuvvetleri yetkilisi ise "sel planı" hakkında yorum yapmayı reddederek şunları söyledi: "IDF, farklı askeri ve teknolojik araçlar kullanarak Hamas'ın terör kapasitesini çeşitli şekillerde ortadan kaldırmak için faaliyet gösteriyor"

800'den fazla yeraltı tüneli var

Gazze'de kara operasyonlarını genişleten İsrail ordusu, 800'den fazla yeraltı tüneli bulunduğunu, bunların bir kısmını yok ettiklerini açıklamıştı. İsrail, Hamas'ın tünellerinin çoğunlukla hastane, okul, cami gibi sivil alanlar çevresinde olduğunu savunuyor.