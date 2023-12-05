Bir kot pantolon için bin, bir çift deri ayakkabı üretimi için 8 bin litre su kullanılıyor

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Sözcü, "Farkında olmadan günlük hayatta onlarca litre suyu boşa harcıyoruz" dedi.

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Sözcü, günlük su ayak izinden bahsederek insanların farkında olmadan su tüketiminde israfa yol açtığını belirtti. Su tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Ufuk Sözcü, "Farkında olmadan günlük hayatta onlarca litre suyu boşa harcıyoruz. Sanayi ürünlerinin de sebep olduğu su tüketimi rakamları var. Bir kot pantolonu üretimi için bin litre, bir yumurta üretimi için 440 litre, bir bardak süt için 225 litre, bir çift deri ayakkabı için 8 bin litre su gerekmektedir. Bir tişört içinse 131 damacana su ihtiyacı bulunmaktadır. Günlük hayatımızda tüketilmeyen ekmek israf olduğu gibi bir ekmeğin çöpe atılmasıyla 400 litre su boşa harcanmış oluyor" dedi.

"Su kaynaklarımız altından daha değerli"



Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ufuk Sözcü, su tüketimine dikkat çekilmesi gerektiğini ifade ederek, "İnsanlığın hiçbir şekilde üretme şansı olmayan su, insanlık için hayati bir öneme sahiptir. Neredeyse 4.5 milyar yıla sahip su kaynaklarımız oldukça kısıtlı durumdadır. Yüzde 75'i suyla kaplı dünyamızın yüzde 2.5'i tatlı kaynaklarından oluşmaktadır. Ülkemizin tatlı su potansiyeli yüksek değildir. Kişi başına bin 300 metreküp tatlı su düşmektedir. Bu rakamlar Türkiye'nin su stresi yaşayan bir ülke olduğunu göstermektedir. Küresel iklim değişikliğinin getirdiği olumsuz sonuçların yanında Türkiye nüfusunun artışına da baktığımızda su kaynaklarımızın altından daha değerli olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalıyız. Su tüketimini dengede tutabilmek için sürdürülebilir su yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır" dedi.

"Duşta 5 dakika fazla kalıyorsak 36 litre boşa gidiyor"



Sözcü, duşta fazladan geçirilen 5 dakikalık sürede 36 litre suyun boşa gittiğine değinerek, "Türkiye de suyun yüzde 75'i tarımda kullanılmaktadır. Geriye kalan yüzde 25 ise içme suyu ve sanayi de kullanılmaktadır. Bu noktada su ayak izine dikkat etmek gerekmektedir. Su ayak izi kısaca bir kişinin bir günde tükettiği ortalama su miktarıdır. Burada kastedilen yalnızca bir gün de doğrudan kullandığımız su değildir. Öncelikle gündelik su ayak izimizi hesaplayacak bir kaç örnek verelim. Eski tarz tuvalet kullanıyorsak her kullanımda 9 litre su boşa gidiyor. Bulaşıklar elde yıkanıyorsa 100 litrelik su boşa gidiyor. Duşta 5 dakika fazla kalıyorsak 36 litre boşa gidiyor. Bunlar görünür örnekler ancak farkında olmadan günlük hayatta onlarca litre suyu boşa harcıyoruz. Sanayi ürünlerinin de sebep olduğu su tüketimi rakamları var. Bir kot pantolonu üretimi için bin litre, bir yumurta üretimi için 440 litre, bir bardak süt için 225 litre, bir çift deri ayakkabı için 8 bin litre su gerekmektedir. Bir tişört içinse 131 damacana su ihtiyacı bulunmaktadır. Günlük hayatımızda tüketilmeyen ekmek israf olduğu gibi bir ekmeğin çöpe atılmasıyla 400 litre su boşa harcanmış oluyor. Tüm bu bilgiler ışığında su ayak izimizi küçültmeliyiz. Bunlar için yağmur suyu depolama alanları kurabiliriz, duş alma süresini kısaltabiliriz. Tüketim alışkanlıklarımızı gözdem geçirelim" şeklinde konuştu.