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Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması! 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor

Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması! 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarını açıklayıp "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor." dedi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya görevindeki 180. günlük çalışmalarını anlatmak için açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 180 günde PKK/KCK'ya yönelik 1973 şehir operasyonu ve 11 bin 668 kırsal bölge operasyonu yapıldığını duyurdu. 

Organize suç örgütlerine yönelik operasyonlar hakkında da bilgi veren Yerlikaya, 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını ve bunlardan 1304'ünün tutuklandığını ifade etti.

Narkotik vaka analiz sistemi (NARVAS) projesi ile 9 bin 675 ihbar alındığını duyuran Bakan Yerlikaya, 59 bin kişinin sorgulandığını ve NARVAS projesi 1 Ocak 2024 itibarıyla tüm Türkiye'de kullanılacağını duyurdu.

Yine son 180 günde 132 bin 537 uyuşturu operasyonu yapıldığını dile getiren Yerlikaya, 15 bin 280 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Düzensiz göçle mücadele

Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadelenin sürdüğünü dile getirerek "106 bin göçmenin sınırdan geçişi engellendi." dedi.

"TİKTOK hesaplarını inceliyoruz"

Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerek üretenler hakkında işlem yaptıklarının altının çizen Bakan, "Son 6 ayda 1332 hesap yöneticisinden 14'ü tutuklandı. 48'i hakkında adli kontrol verildi. 14 şahıs hakkında sınır dışı işlemler sürüyor. 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor." dedi.

Yerlikaya, kadına karşı şiddet olaylarına ilişkin ise "Son 180 günde kadına şiddete yönelik toplam 98 bin 249 olay yaşandı bu olaylarda 151 kadın hayatını kaybetti. 99 şahıs tutuklandı, 38 şahıs intihar etti." dedi.

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