Serdal Adalı Beşiktaş'ta yeni görevleri açıkladı! Rakibinden yardım talebinde bulundu

Beşiktaş'ın 35. başkanı seçilen Hasan Arat, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu. Yönetim kurulundaki isimlerin görev dağılımını açıklayan Arat, başkanlık yarışındaki rakibi Adalı ile arasında geçen diyaloğu da anlattı.

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Beşiktaş'ın yeni başkanı Hasan Arat, mazbata töreninde yaptığı açıklama ile yönetim kurulundaki isimlerin görev dağılımını açıkladı.

Mazbata töreninde konuşma yapan Hasan Arat, başkanlık yarışındaki rakibi Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alan bazı kişilerle birlikte çalışabileceklerini söyledi. Adalı ile yaptığı konuşmayı anlatan Hasan Arat, seçim sürecinin Türkiye'ye örnek olacağını söyledi.

Hafta sonu oynanacak Fenerbahçe derbisine de değinen Arat, "Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye güzel mesajlar verelim. Türkiye, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gördü." ifadelerini kullandı.

Hasan Arat'ın açıklamaları ve Beşiktaş yönetimindeki görev dağımı:

"Biz bir aileyiz. Hep birlikte olacağımızı pazar akşamı tüm Türkiye'ye hissettirdik. Tüm Beşiktaş Kongre üyelerine, bizi izleyen taraftarlara arkadaşlarım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Bir daha Akatlar'da kongre yapılmayacaktır. Bu iş bitmiştir. Beşiktaşlı'ya layık olan en iyi yer neresiyse orası olacaktır. Bundan sonra Divan Kurulu toplantıları da en uygun yerde olacak. Divan kurulumuz her türlü diyaloğa açık. Her türlü yakınlığı göstereceğiz. Hepimizin davası Beşiktaş'tır."

"Serdal Adalı ile konuştum"



"Serdal Adalı'yla telefon görüşmesi yaptım. Kendisinden şunu rica ettim, yönetim kurulunda yer alan arkadaşlardan faydalanmak istediğimi söyledim. Çünkü hazır motive olmuşlar, onların da içinde çok kıymetli arkadaşlar var. 'Memnuniyetle' dedi. Adalı yönetimindeki arkadaşlarla görüşmeler yapacağız. Nelerden faydalanabiliriz. Biz bir bütünüz artık. Beşiktaş kucaklaşacak. Zor olduğunu biliyoruz yapacağımız işin. Bize büyük teveccüh gösterildi. Çok çalışacağız. Büyük hedefleri olan insanlar zorluğu aşmak için buraya gelir. Süremizin kısa olduğunu biliyoruz. Hiç fark etmez. Beşiktaş'a 1 gün bile hizmet etmek onurdur.

"Taraftarlar rahat olsun"



"Taraftarlar artık rahat olsun. Hafta sonu çok önemli bir maçımız var. Bu maçta birlik ve beraberlik içinde olalım. Kongrede olduğu gibi Türkiye'ye güzel mesajlar verelim. Türkiye, Beşiktaş'ın büyüklüğünü gördü. Camiamız bu seçimle ne kadar demokratik, büyük bir camia olduğunu herkese göstermiştir. Bu onuru veren, bu şerefli görevi teslim eden tüm Beşiktaşlılara şükranlarımı sunuyorum."

"Yönetim kurulunda görev alacak arkadaşların sorumluluklarını sizlerle paylaşmak istiyorum:

Hüseyin Yücel: İkinci başkan

Onur Göçmez: Asbaşkan

Mete Vardar: Asbaşkan

Cüneyt Sezgin: Genel sekreter

Yalçın Ayaydın: Uluslararası İlişkiler ve Kartal Yuvaları

Altın Mimir: Hukuk kurulu başkanı

Kaan Çakul: Finansman ve anonim şirketler sorumlu yönetim kurulu üyesi

Feyyaz Uçar: Futbol şubesinden sorumlu ve futbol basın sözcüsü

Işın Sevbek: İletişimden sorumlu üye

Ekrem Keçoğlu ve Kadir Kılıç: Divan Kurulu ve üye ilişkileri, amatör şubeler

Çağla Tugal: Mimar, tüm tesislerden sorumlu

Burak Aslan: Kamu ilişkileri