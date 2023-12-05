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İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Bazı isimler istifaya hazırlanıyor! Ekrem İmamoğlu'nun kankası da istifa mı ediyor?

İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Bazı isimler istifaya hazırlanıyor! Ekrem İmamoğlu'nun kankası da istifa mı ediyor?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakınlığı bilinen İBB Belediye Meclisi'nin İYİ Parti Grup Başkan vekili İbrahim Özkan'ın, İYİ Parti'den istifa etmeye hazırlandığı iddia edildi. İstanbul'daki teşkilat toplantısında yapılan oylamada "işbirliği yapalım" kararı çıkmasına gönderme yapan İbrahim Özkan'ın paylaşımı istifa sinyali olarak gösteriliyor.

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İYİ Parti Genel İdare Kurulu'nun (GİK) CHP ile işbirliğini reddetmesinin ardından işbirliği isteyenler İYİ Parti'yi terk etmeye hazırlanıyor. Ankara ve İstanbul'un iktidara hediye edileceğini savunan İYİ Partili bazı kurmaylar, parti ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. 

Sosyal medyadan GİK kararına itiraz etti

Bu isimlerden birinin de İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan olduğu iddia edildi. GK kararının ardından Özkan'ın yaptığı sosyal medya paylaşımları istifa edeceği şeklinde yorumlandı. 

"Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz"

Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul parti teşkilatlarıyla yaptığı toplantıda 'işbirliği' kararı çıkmasına gönderme yapan İbrahim Özkan, "Teşkilatlara rağmen siyaset yapılmaz" paylaşımı yaptı. Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen Özkan'ın bu paylaşımı, istifa sinyali olarak nitelendirildi. 

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