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Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı

Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde mantar toplamak için ormana giden vatandaş, çapları yaklaşık 17 santimetre olan dev kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla kayda alarak anlatmaya başlayan vatandaş, “Böyle bir şey yok. Manzara süper” ifadelerini kullandı.

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Çilekli Mahallesi'nde yaşayan Sezgin İzmirli, mantar toplamak için gittiği ormanda çapı yaklaşık 17 santimetre olan kanlıca mantarlarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Cep telefonuyla kayda alarak mantarlara olan hayranlığını anlatmaya başlayan İzmirli, özenle kestiği mantarları sepetine doldurdu. İzmirli kayda aldığı videoda, "Mantarlar burada her türlü görünüyor. Böyle bir şey yok, manzara süper, çok harika. Geçen hafta kar yağışından sonra köyümüzde sıcaklık eksi 11’e düşmüştü. Ondan sonra biz de dayanamadık, mantar hastalığından dolayı geldik. Ormanda karışımızı çıkan ilk görüntü bu mantarlar oldu. Devasa olan bu mantarlar hayrete düşürdü. Var mı böyle güzel bir manzara? 3 kanlıca mantarı sağlam görünüyor. Hepsi hemen hemen aynı ebatta, 17 santimetre kadar geliyor. Mantarları alacağız ama insan kesmeye kıyamıyor, bu görüntüyü saatlerce izlemek istiyor. Bugün ne kadar bulabileceğimizi bilmiyorum ama bu mantarlar sepetimizi doldurur. Hayatımda böyle mantar görmedim ve gördüğüm en güzel görüntü de budur" ifadelerini kullandı.

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