Emekli ve asgari ücretliyi yıkacak zam açıklaması! Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı

Ekonomist Remzi Özdemir 2024 yılında emekli ve asgari ücrete zam bekleyenleri hüsrana uğratacak bir iddiada bulundu. Özdemir “Biz bu filmi izledik, 2024 kabus yılı olacak” diye konuştu.

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Remzi Özdemir katıldığı televizyon programında TÜİK’in hedef enflasyonuna göre asgari ücrete ve emekli maaşına zam yapılacağını ifade ederken 2024 yılının kabus gibi geçeceğini söyledi.

"Milyonlar için kabus yılı olacak”

TELE 1 ekranlarına konuk olan ekonomi yazarı Remzi Özdemir AKP iktidarının 2024 zam oranlarını belirtken Orta Vadeli Program’da öne sürdükleri hedef enflasyon oranı olan 30-34 bandını referans alacaklarını ifade etti. Bu durumda emekli maaşına ve asgari ücrete yüzde 50’nin altında bir zam vereceklerini dile getiren Remzi Özdemir ” 2024 bu milyonlar için kabus yılı olacak” diye konuştu.

2024’te 1 kere zam yapılacak

Bu yıl AK Parti kanadından gelen 1 defa zam yapılacak açıklamalarına da dikkat çeken Özdemir “2001’deki büyük krizden sonra yaşamıştık. Yine AKP ve yine enflasyon hedeflemesi vardı. Enflasyon beklentisine göre zam yapılmıştı ve büyük bir kabus olmuştu.” Dedi.