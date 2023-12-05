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Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?

Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?

Pelin Batu, HEDEP'den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildiği iddialarıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

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Tarihçi ve oyuncu Pelin Batu, HEDEP'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı gösterildiği iddiasını yalandı. Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil" dedi.

Konu Barış Yarkadaş'ın, HEDEP'in İBB Başkanlığı için Ahmet Türk'ü göstereceğini, partide adaylık için ismi geçenler arasında Hüda Kaya, Başak Demirtaş ve Pelin Batu'nun da olduğunu iddia etmesiyle gündeme geldi.

Pelin Batu'nun sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

"HDP’den aday gösterildiğimi iddia eden kimi “gazeteciler” var" diyen Batu, "Böyle bir şey söz konusu değil. Tıpkı geçen seçimlerde İyi Partiden aday gösterildiğim gibi bu da yalan. Sanıyorum birileri beni siyasette görmek istiyor!" ifadelerini kullandı.

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