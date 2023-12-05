BIST 8.075
DOLAR 28,92
EURO 31,35
ALTIN 1.888,06
HABER /  GÜNCEL

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

Abone ol

Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece ve gündüz etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.
Ekipler, yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi
Bangkok'ta yaklaşık 4 metrelik dev piton bulundu, görenleri şoke etti
Bangkok'ta yaklaşık 4 metrelik dev piton bulundu, görenleri şoke etti
Serdal Adalı Beşiktaş'ta yeni görevleri açıkladı! Rakibinden yardım talebinde bulundu
Serdal Adalı Beşiktaş'ta yeni görevleri açıkladı! Rakibinden yardım talebinde bulundu
ABD'li şirket duyurdu: 6,9 milyon kullanıcısının kişisel bilgileri çalındı
ABD'li şirket duyurdu: 6,9 milyon kullanıcısının kişisel bilgileri çalındı
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Bazı isimler istifaya hazırlanıyor! Ekrem İmamoğlu'nun kankası da istifa mı ediyor?
İYİ Parti'de kazan kaynıyor! Bazı isimler istifaya hazırlanıyor! Ekrem İmamoğlu'nun kankası da istifa mı ediyor?
Bir fincan Türk kahvesi mi bir kupa filtre kahve mi, uzmanlar açıkladı
Bir fincan Türk kahvesi mi bir kupa filtre kahve mi, uzmanlar açıkladı
Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması! 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor
Bakan Yerlikaya'dan TikTok açıklaması! 612 hesapla ilgili işlemler devam ediyor
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira olan kaçak eşyalar bulundu
İstanbul Havalimanı'nda piyasa değeri 3 milyon 590 bin lira olan kaçak eşyalar bulundu