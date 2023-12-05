Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.

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Ardahan-Artvin kara yolunun Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof kara yolunun Ilgar Dağı mevkilerinde gece ve gündüz etkili olan fırtına ve tipi ulaşımı aksatıyor. Karayolları ekipleri, mesai gözetmeksizin kar, tipi ve soğuk havada yolların ulaşıma kapanmaması için aralıksız çalışıyor.

Ekipler, yüksek kesimlerde kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyardı.