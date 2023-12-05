Bursa'da tutuklanan yaşlı adam hüngür hüngür ağladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde eski eşinin nafakasını ödemeyi unutan 81 yaşındaki adam tutuklandı. Yaşlı adam cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.Abone ol
Züfrü Ş.(81), iddiaya göre eski eşinin nafakasını ödemeyi unuttu. Şikayet üzerine Jandarma komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan adam, adliyeye sevk edildi. Ödediğini söylemesi üzerine kayıtlara geçmediği öğrenilen adam, mahkemece tutuklandı.
Tutuklanan adam, cezaevine götürülürken hüngür hüngür ağladı.
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