Seçil Erzan'ı şoke eden telefon görüşmesi!

Seçil Erzan'ın, mahkeme kararıyla 6 aylık geriye dönük telefon kayıtlarında en son görüşmeleri 7 Nisan’da yaptığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın, en son 13.19 sıralarında, Köşkdere Otomotiv üzerine kayıtlı olan cep telefonunu aradığı, kendisini de en son 15.24’te Arda Turan’ın aradığı kayıtlarda yer almıştı.