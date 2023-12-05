Seçil Erzan'ı şoke eden telefon görüşmesi!
Milyonlarca dolarlık "gizli fon" dolandırıcılığı dosyasında tutuklu bulunan Seçil Erzan'ın, ortadan kaybolmadan önce, kendisini şoke eden bir telefon görüşmesi yaptığı ortaya çıktı.
6 Nisan'da müşteki Bülent Çeviker'in avukatı Prof. Dr. Hediye Ergin, Seçil Erzan'a, "Müvekkilimin ödemesini yapmazsanız hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım" dedi.
Bu sözlerin ardından Erzan, hemen müştekinin eşini arayarak, "Avukatınız aradı çok kötü oldum" dedi. Bir gün sonra sabah, avukat Ergin'e "Sorun bugün çözülüyor" diye mesaj attı ve ortadan kayboldu. Prof. Dr. Avukat Hediye Ergin, o gün yaşananları Habertürk'e anlattı.
Seçil Erzan’ın Türkiye’yi sarsan “özel gizli fon” vurgunun yankıları sürüyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, Seçil Erzan’ın soruşturmaya giren telefon kayıtlarındaki görüşmeleri dikkat çekiyor.
Seçil Erzan'ın, mahkeme kararıyla 6 aylık geriye dönük telefon kayıtlarında en son görüşmeleri 7 Nisan’da yaptığı ortaya çıkmıştı. Erzan'ın, en son 13.19 sıralarında, Köşkdere Otomotiv üzerine kayıtlı olan cep telefonunu aradığı, kendisini de en son 15.24’te Arda Turan’ın aradığı kayıtlarda yer almıştı.