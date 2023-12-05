BIST 8.075
DOLAR 28,92
EURO 31,35
ALTIN 1.888,06
HABER /  DÜNYA

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'ya gidecek

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'ya gidecek

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta Rusya'ya gideceği bildirildi.

Abone ol

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cumhurbaşkanı Reisi, Putin'in resmi daveti üzerine 7 Aralık'ta beraberindeki üst düzey siyasi ve ekonomi heyetiyle Rusya'nın başkenti Moskova'yı ziyaret edecek.

Reisi ile Putin'in bir araya geleceği günübirlik ziyarette, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Filistin başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Seçil Erzan'ı şoke eden telefon görüşmesi!
Foto Galeri Seçil Erzan'ı şoke eden telefon görüşmesi! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Kemik erimesi hayatınızı zehir etmesin
Kemik erimesi hayatınızı zehir etmesin
Emekli ve asgari ücretliyi yıkacak zam açıklaması! Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı
Emekli ve asgari ücretliyi yıkacak zam açıklaması! Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı
Bursa'da tutuklanan yaşlı adam hüngür hüngür ağladı
Bursa'da tutuklanan yaşlı adam hüngür hüngür ağladı
İş dünyasının temsilcileri asgari ücret zammı için ne diyor?
İş dünyasının temsilcileri asgari ücret zammı için ne diyor?
Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?
Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi
Bangkok'ta yaklaşık 4 metrelik dev piton bulundu, görenleri şoke etti
Bangkok'ta yaklaşık 4 metrelik dev piton bulundu, görenleri şoke etti