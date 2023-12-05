Kemik erimesi hayatınızı zehir etmesin

Ergenlik çağında güçlenmeye başlayan kemikler 30’lu yaşlarda gelişimi tamamlıyor. 40 yaşından itibaren ise kadınlarda ve erkeklerde yaşa bağlı olarak yavaş yavaş kemik kaybı başlıyor. Kemiklerin yoğunluğunun azalmasının, kemik erimesi olarak nitelendirildiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzm. Dr. Ruhsan Cihan Bulut günümüzde özellikle kadınların korkulu rüyası haline gelen bu hastalık hakkında teşhis, tedavi ve korunmaya yönelik bilgiler verdi.

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Kemik erimesinden korunmanın yollarını anlatan Medicana Kadıköy Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Uzm. Dr. Ruhsan Cihan Bulut, şu önerilerde bulundu:

“Sağlıklı beslenmeye özen gösterin: Yeterli kalsiyum ve D vitamini alımı, kemik sağlığı için kritiktir. Süt ürünleri, yeşil yapraklı sebzeler, badem, somon gibi besinler kalsiyum içerir. D vitamini ise güneş ışığı, yumurta sarısı, balık yağı gibi kaynaklardan alınabilir. Protein, fosfor, magnezyum, potasyum ve diğer önemli mineralleri içeren bir dengeli beslenme programı benimseyin. Bu, kemik sağlığı üzerinde olumlu bir etki yapabilir.

Düzenli fiziksel aktivite yapın: Düzenli egzersiz, kemik sağlığını destekler. Ağırlık taşıyan egzersizler (örneğin, yürüyüş, koşu, direnç antrenmanları), kemikleri güçlendirebilir. Egzersiz, dengeyi ve koordinasyonu artırarak düşmeleri önleyebilir.

Sigara ve alkol kullanımını sınırlayın: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketimi, kemik kaybını hızlandırabilir. Bu alışkanlıklardan kaçınmak, kemik sağlığı üzerinde olumlu bir etki yapabilir.

Kafein ve tuz tüketimini sınırlayın: Aşırı kafein tüketimi ve yüksek miktarda tuz alımı, kalsiyum atılımını artırabilir. Bu nedenle, bu maddeleri sınırlamak önemlidir. Doktorunuzla düzenli sağlık kontrolü yapın ve kemik sağlığınızı izleyin. Gerekirse, kemik yoğunluğu testi gibi özel testlere tabi tutulabilirsiniz.

Rahatsızlıkları izleyin ve tedavi edin: İlaç kullanımı veya başka sağlık sorunları, kemik sağlığını olumsuz etkileyebilir. Doktorunuzun önerdiği tedavilere uyarak rahatsızlıkları izleyin ve gerekirse tedavi edin.

Düşmeleri önleyin: Düzenli egzersiz ve evde güvenliği artırıcı önlemler alarak düşmeleri önleyin. Düşmeler, kemik kırıkları riskini artırabilir.”

Kemik erimesinde erken teşhis önemli

Uzm. Dr. Ruhsan Cihan Bulut, özellikle menopoz sonrası kadınlarda östrojen seviyesinin azalması nedeniyle kemik kaybı başlayabildiğini ifade ederken, kadınların kemik ölçümü yaptırmasının önemli olduğunu söyledi. Uzm. Dr. Bulut, ‘’Kemik ölçümü, özellikle osteoporoz durumların teşhisi ve izlenmesi için kullanılır. Osteoporoz, kemiklerin zayıflayarak kırılma riskinin arttığı bir durumdur. Kemik mineral yoğunluğunun düşük olması, osteoporoz riskini gösterir. Düşük kemik mineral yoğunluğu, kemiklerin kırılma riskini artırabilir. Kemik ölçümü, bu riski belirlemek ve buna göre önlemler almak için kullanılır. Kemik erimesinden korunma, yaşam tarzı değişikliklerini içerir ve bu değişiklikler genellikle genel sağlığınızı iyileştirerek sadece kemik sağlığınızı değil, aynı zamanda genel sağlığınızı da destekler. Uygulamaya koyduğunuz önlemleri doktorunuzla paylaşmak da önemlidir” dedi.