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İYİ Parti'de adaylık istifası! Yerine gelen isim belli oldu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İYİ Parti'de adaylık istifası! Yerine gelen isim belli oldu

 İYİ Parti Kırkağaç İlçe Başkanı Levent Komşu'nun aday adaylığı için istifa etmesinin ardından ilçe başkanlığı görevine Ümit Saçu getirildi.

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Kırkağaç İYİ Parti İlçe Başkanı Levent Komşu 5 yıldır yürüttüğü İYİ Parti İlçe Başkanlığı görevini aday adaylığı sebebiyle Ümit Saçu’ya devretti.

İHA Muhabirine konuşan Komşu, “Aday adaylığım nedeniyle görevimden istifa ettim. Yeni İlçe Başkanımız yönetim kurulumuzun isteğiyle Ümit Saçu oldu. Partimiz için hayırlı olsun” dedi.

Saçu, 2017 yılından beri de İYİ Parti Yönetim Kurulunda sekreter olarak görev yapmaktaydı.

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