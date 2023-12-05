Uzmanlardan soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Van’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evlerdeki ısınma sistemlerinden bir olan soba zehirlenmelerine karşı uzmanlar uyarıda bulundu

Abone ol

Van merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba kullanımını azaltsa da kırsal bölgelerde özellikle kömür sobaları ısınma amaçlı kullanılmaya devam ediliyor. Soba kullanımına ise dikkat edilmemesi ve bacaların zamanında temizlenmemesi beraberinde karbonmonoksit zehirlenmelerini getiriyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı yaşanabilecek zehirlenmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Rüzgarlı havalarda yatmadan önce sobanın söndüğünün farkında olmalılar”

Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Tatlı, kömür yakılan evlerde gece saatlerinde ters rüzgarların esmesi sonrasında çıkan karbonmonoksit gazının baca vasıtasıyla dışarı tahliye edilememesi ve evin içine dolmasıyla zehirlenmelere yol açtığını belirtti. Uzman Dr. Tatlı, “Karbonmonoksit dediğimiz gaz; renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde özellikle santral sinir sistemi dediğimiz sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmektedir. Rüzgarlı havalarda sobalarının gece yatmadan önce tamamen söndüğünün farkında olmaları lazım. Eğer özellikle kömür atılmışsa ve sobaları sönmemişse ters rüzgarlarla oluşan karbonmonoksit gazı solma ihtimalleri olduğunu bilmeleri ve böyle bir durum karşısında da gerçekten çok ciddi zarar görebileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bu konuda halkımızın bilinçli olması ve çok dikkat etmesi gerekir” dedi.

Soba zehirlenmelerinin en hızlı tedavisinin oksijen tedavisi olduğunu dile getiren Tatlı, “Yüzde yüz oksijen verebilecek maskelerle oksijen verilmelidir. Bunun yanı sıra ilimizde bulunan hiperbarik ünitesinde yüksek basınç altında oksijen verilerek bu hastalarımızın tedavileri sağlanmaktadır” diye konuştu.