BIST 8.075
DOLAR 28,92
EURO 31,35
ALTIN 1.888,06
HABER /  GÜNCEL

Uzmanlardan soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Uzmanlardan soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı

Van’da havaların soğumaya başlamasıyla birlikte evlerdeki ısınma sistemlerinden bir olan soba zehirlenmelerine karşı uzmanlar uyarıda bulundu

Abone ol

Van merkezinde son yıllarda doğal gazın yaygınlaşması soba kullanımını azaltsa da kırsal bölgelerde özellikle kömür sobaları ısınma amaçlı kullanılmaya devam ediliyor. Soba kullanımına ise dikkat edilmemesi ve bacaların zamanında temizlenmemesi beraberinde karbonmonoksit zehirlenmelerini getiriyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Tatlı, sobadan sızan karbonmonoksit gazından kaynaklı yaşanabilecek zehirlenmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Rüzgarlı havalarda yatmadan önce sobanın söndüğünün farkında olmalılar”
Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Tatlı, kömür yakılan evlerde gece saatlerinde ters rüzgarların esmesi sonrasında çıkan karbonmonoksit gazının baca vasıtasıyla dışarı tahliye edilememesi ve evin içine dolmasıyla zehirlenmelere yol açtığını belirtti. Uzman Dr. Tatlı, “Karbonmonoksit dediğimiz gaz; renksiz ve kokusuzdur. Bu gaz solunduğunda ise sessiz bir ölüm gerçekleştirebiliyor. Zehirlenenlerin beyinlerinde özellikle santral sinir sistemi dediğimiz sinir sisteminde kalıcı hasar bırakabilir. Dolaşım sistemiyle alakalı olarak kalpte yine kalıcı hasarlar bırakabilmektedir. Vatandaşımızın özellikle meteorolojiyi çok iyi takip etmesi gerekmektedir. Rüzgarlı havalarda sobalarının gece yatmadan önce tamamen söndüğünün farkında olmaları lazım. Eğer özellikle kömür atılmışsa ve sobaları sönmemişse ters rüzgarlarla oluşan karbonmonoksit gazı solma ihtimalleri olduğunu bilmeleri ve böyle bir durum karşısında da gerçekten çok ciddi zarar görebileceklerinin farkında olmaları gerekmektedir. Bu konuda halkımızın bilinçli olması ve çok dikkat etmesi gerekir” dedi.
Soba zehirlenmelerinin en hızlı tedavisinin oksijen tedavisi olduğunu dile getiren Tatlı, “Yüzde yüz oksijen verebilecek maskelerle oksijen verilmelidir. Bunun yanı sıra ilimizde bulunan hiperbarik ünitesinde yüksek basınç altında oksijen verilerek bu hastalarımızın tedavileri sağlanmaktadır” diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'ya gidecek
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Rusya'ya gidecek
Kemik erimesi hayatınızı zehir etmesin
Kemik erimesi hayatınızı zehir etmesin
Emekli ve asgari ücretliyi yıkacak zam açıklaması! Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı
Emekli ve asgari ücretliyi yıkacak zam açıklaması! Ekonomist Remzi Özdemir açıkladı
Bursa'da tutuklanan yaşlı adam hüngür hüngür ağladı
Bursa'da tutuklanan yaşlı adam hüngür hüngür ağladı
İş dünyasının temsilcileri asgari ücret zammı için ne diyor?
İş dünyasının temsilcileri asgari ücret zammı için ne diyor?
Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?
Pelin Batu'dan 'HEDEP adayı' açıklaması! İstanbul adayı mı olacak?
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan tipi ulaşımı aksatıyor
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
Görünce hayrete düştü, dev kanlıca mantarı gören kişi kayda alarak anlatmaya başladı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
AK Parti Ankara'dan Mansur Yavaş iddiası! 2022 Sayıştay raporlarında ortaya çıktı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
Elazığ’da ağır hasarlı 4 katlı bina tek dokunuşla yıkıldı
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
MHP grup toplantısı iptal edildi! Nedeni belli oldu
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi
97 yerinden bıçaklanarak öldürülen Hazal Alpyörük davası yeniden ertelendi