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Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'doğal gaz' vurgusu

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'doğal gaz' vurgusu

Merkez Bankası Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunda kasım ayında doğal gazda bedelsiz kullanım sınırının aşılmasının enflasyona 1,01 puan katkı yaptığı belirtilerek doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının öngörüldüğü bildirildi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı fiyat gelişmeleri raporunu yayımladı. Raporda enerji grubunda mevsimsel koşullara bağlı olarak tüketimin artmasıyla doğal gazda bedelsiz kullanım sınırı olan ilk 25 metreküpün aşıldığı ve doğal gaz kaleminden aylık tüketici enflasyonuna gelen etkinin tahminlerle uyumlu gerçekleşerek 1,01 puan olduğu belirtildi.

Doğal gazın aylık enflasyon üzerindeki katkısının aralık ayında zayıflayacağının beklendiği ifade edildi.

Kasım ayında gıda grubunda taze meyve ve sebze fiyatları düşüş kaydederken, meyve ve sebze dışı gıdada fiyat artışlarının gücünü koruduğu belirtildi.

Rapora göre temel mal grubu yıllık enflasyonu bu dönemde geriledi, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlama grup enflasyonunu kasım ayında da olumlu etkiledi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.

Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenmiş, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle aylık artış oranları, B ve daha belirgin olarak C göstergesinde yavaşlamış, göstergelerin yıllık enflasyonları yataya yakın seyretti. Enflasyonun ana eğilimindeki yavaşlama yayılım endeksi, medyan enflasyon, SATRIM gibi alternatif göstergelerle de teyit edildi.

Temel mal grubu yıllık enflasyonunun Kasım'da gerilediğini ifade edilen raporda, dayanıklı tüketim malları fiyat artış oranındaki yavaşlamanın grup enflasyonunu Kasım ayında da olumlu etkilediği söylendi. Hizmet grubunda aylık fiyat artışı güç kaybederken kira alt grubundaki yavaşlama dikkat çekti.

TCMB'ye göre Kasım ayında üretici fiyatları aylık artışı enerji kalemlerinin de etkisiyle bir miktar güçlenirken, yıllık üretici enflasyonu düşük bazın da etkisiyle yükseldi.

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