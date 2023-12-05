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4 yıldır ailesi ulaşamadı polis iz sürdü korkunç gerçek ortaya çıktı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
4 yıldır ailesi ulaşamadı polis iz sürdü korkunç gerçek ortaya çıktı

Aydın'da yaşayan ailesinin 4 yıldır haber alamadığı Mehmet Akkan'ın Denizli'de arkadaşı tarafından sopayla öldürülüp cesedinin toprağa gömüldüğünü belirleyen polis, katil zanlısının da aralarında olduğu 4 kişiyi yakaladı.

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Mehmet Akkan (50), ailevi sorunlar nedeniyle 2019'da Aydın'ın Buharkent ilçesindeki evinden ayrılarak Denizli'ye gitti.

Kız kardeşi Remziye Yıldız, Denizli'ye gittiğinden bu yana hiçbir şekilde irtibat kuramadıkları Akkan'ın bulunması için 2021 yılında polise başvurdu.

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince özel ekip kuruldu.

Polis, Akkan'ın emekli maaşının çekilip çekilmediğine ilişkin bankadan bilgi istedi.

Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında Denizli'de düzenli olarak çekildiğini bildirilmesi üzerine polis, otomatik para çekme makinelerindeki (ATM) güvenlik kameraları görüntülerini incelendi.

Yapılan araştırmada maaşı çeken kişinin, Mehmet Akkan ile bir süre aynı pansiyonda kalan arkadaşı Osman Ç. olduğunu belirleyen ekipler, Osman Ç'yi Denizli'nin Honaz ilçesinde yakaladı.

Cinayeti itiraf etti

Osman Ç, emniyetteki sorgusunda, 2019 yılında, Akkan ve arkadaşları Enver Ç. ile Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal bölgeye içki içmeye gittiklerini, husumet beslediği için burada Akkan'ı başına sopayla vurarak öldürdüğünü, cesedini Enver Ç. ile bulundukları yere gömdüklerini anlattı.

Kemik parçaları bulundu

Şüphelinin tarif ettiği alanda yapılan kazı çalışması sonucu insan kemikleri ile Akkan'a ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları bulundu.

Ekipler, Enver Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman Ç. ile Enver Ç. tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayın, son 3 yılda, 2015 yılı öncesinde işlenmiş 6 faili meçhul cinayeti aydınlatan Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaya çıkardığı 7. faili meçhul cinayet olduğu kaydedildi.

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