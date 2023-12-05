BIST 8.072
DOLAR 28,93
EURO 31,32
ALTIN 1.884,15
HABER /  EKONOMİ

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

Benzin, motorin, sigara ve alkole çok büyük zam geliyor! Benzinin litresi en az 2 lira 18 kuruş artacak...

Türkiye yeni yıla şok zamlarla girecek. Benzin, motorin, LPG, alkollü içecekler ve sigara çok büyük zam gelecek. Çünkü 1 Ocak tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacak. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, gelecek zamları hesapladı...

Abone ol

Yeni yıl yeni zamlarla gelecek. Cumhurbaşkanı tarafından aksi yönde karar alınıp Resmi Gazetede yayımlanmazsa 1 Ocak tarihi itibariyle pek çok vergi, harç, cezalar yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 oranında artacak.

Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl 3 Ocak 2024 tarihinde TÜİK tarafından Aralık 2023 Yİ-ÜFE rakamları açıklandığında akaryakıt ürünlerindeki maktu ÖTV tutar artışları netleşmiş olacağını belirterek gelecek zamları hesapladı.

ÖTV 7.52 liradan 9.34 liraya çıkacak

Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE artışı yüzde '0' bile olsa benzin, motorin, LPG’de maktu ÖTV artış oranı yüzde 24,19 oranında artacak" diyen Ozan Bingöl, "ÖTV artışı sonrasında bir litre benzindeki 7,5265 TL olan maktu ÖTV tutarı 3 Ocak 2024 tarihinde 9,3470 TL’ye çıkacaktır" dedi.

Benzine en az 2 lira 18 kuruş zam

"Tabi, bizde verginin vergisi de alındığından, bu ÖTV artışı üzerinden bir de yüzde 20 KDV alınacağından otomatik ÖTV artışının pompaya yansıyacak vergi zammı daha yüksek olacaktır" dedikten sonra şu bilgileri paylaştı:

"Aralık 2023 dönemi aylık Yİ-ÜFE oranı yüzde '0' bile gelse bir litre benzin için pompaya yansıyacak ÖTV+KDV zammı 2 lira 18 kuruş olacaktır. Eğer Yİ-ÜFE yüzde 5 gelirse bu kez pompaya yansıyacak ÖTV+KDV vergi zammı 2 lira 75 kuruş olacaktır."

Alkollü içeceklerde vergi zammı uçacak

Ozan Bingöl, "Bugün bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarı 3 Ocak tarihinde aksi bir karar alınmaz ise 1.057,45 TL olacaktır. Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Orhangazi'de çiftlikte çalışan kişi bankta ölü olarak bulundu
Orhangazi'de çiftlikte çalışan kişi bankta ölü olarak bulundu
İsrail ordusu açıkladı: Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik
İsrail ordusu açıkladı: Gazze'ye 100 binden fazla top mermisi ateşledik
Kayseri'de doktorla tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı
Kayseri'de doktorla tartıştı, ortalığı ayağa kaldırdı
Mardin'de doğalgaz kullanımı odun satışını vurdu
Mardin'de doğalgaz kullanımı odun satışını vurdu
Kastamonu'da sobadan çıkan yangın iki katlı ahşap evi küle çevirdi
Kastamonu'da sobadan çıkan yangın iki katlı ahşap evi küle çevirdi
Kastamonu'da yaralı halde bulunan bıldırcın, sağlığına kavuştu
Kastamonu'da yaralı halde bulunan bıldırcın, sağlığına kavuştu
Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'doğal gaz' vurgusu
Merkez Bankası'nın enflasyon değerlendirmesinde 'doğal gaz' vurgusu
Diyarbakır’da üstüne duvar düşen işçi hayatını kaybetti
Diyarbakır’da üstüne duvar düşen işçi hayatını kaybetti
Antalya'da karı kocanın 'geç geldin' tartışması hastanede bitti
Antalya'da karı kocanın 'geç geldin' tartışması hastanede bitti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 kişi hayatını kaybetti
İsrail yine mülteci kampını vurdu: 50 kişi hayatını kaybetti
İYİ Parti'de adaylık istifası! Yerine gelen isim belli oldu
İYİ Parti'de adaylık istifası! Yerine gelen isim belli oldu
Uzmanlardan soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı
Uzmanlardan soba zehirlenmelerine karşı uyarı yapıldı