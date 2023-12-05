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Orhangazi'de çiftlikte çalışan kişi bankta ölü olarak bulundu

Orhangazi'de çiftlikte çalışan kişi bankta ölü olarak bulundu

Orhangazi’de bir çiftlikte kahyalık yapan bir kişi, sabah saatlerinde yalnız yaşadığı barakaya gelen arkadaşları tarafından yatağında ölü olarak bulundu. Şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay Orhangazi'ye bağlı Dutluca Mahallesi'nde bir çiftlik bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, bölgedeki bir çiftliğin kahyalığını yapan Mustafa İzgi (55), sabah saatlerinde çiftliğe gelen arkadaşları tarafından yatağında ölü olarak bulundu. İddiaya göre, sabah bir bahçede zeytin toplamak için sözleşen arkadaşlar çiftliğe geldiler. Mustafa İzgi’nin yaşadığı barakanın kapısını kapalı gören arkadaşları, telefonla kendisini aradılar.

Yatağında ölü bulundu

Telefon sesinin evin içinden geldiğini fark eden arkadaşları evin içine girdiklerinde, bekar olduğu ve burada yalnız yaşadığı belirlenen Mustafa İzgi’yi yatağında hareketsiz olarak buldular. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve cumhuriyet savcısı sevk edildi. Mustafa İzgi’nin cenazesi burada yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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