Buğra Gökce, İzmir aday adaylığını resmen ilan etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden 1 Aralık'ta istifa eden Buğra Gökce, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu.

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İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz günlerde istifa eden Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı olduğunu açıklamıştı. Gökce, bugün; CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını teslim ederek, aday adaylığını resmen duyurmuş oldu. Dosya tesliminin ardından açıklamalarda bulunan Gökce, "Buradan ilan ediyorum hizmette çok büyük bir yarışa gireceğiz. Bu şehrin karşı karşıya olduğu deprem, ulaşım, altyapı gibi sorunları çözmek için büyük emek vereceğiz" dedi.

Gökce, CHP İl Başkanlığı’na adaylık dosyasını teslim ederek, aday adaylığını resmen ilan etti.

Buğra Gökce, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla İzmirlileri büyük yolculuğa çıkarken yanında olmaya davet etti.

Gökce, "Değerli İzmirliler, Cumhuriyetin ikinci yüzyılında, İzmirimizi Türkiye'nin parlayan yıldızı yapmak için bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu büyük yolculuğun ilk adımlarını atarken bana eşlik etmenizi diliyor, İzmir'i ve sizleri çok seviyorum." dedi.

Gökçe, basın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İzmir benim 2008’de ilk defa atandığım, eşsiz hizmet şehrimdir. Şimdi yepyeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Genel Başkanımız Özgür Özel’in öncülüğünde partimizin iktidar çabasına katkı sunmak. Bu güzel şehre İzmir’den hizmet etmek… İzmir’i lider kent yapmak…

Bugün burada Türkiye’de ilk defa doktoralı, akademik kariyer sahibi bir şehir plancısı büyükşehir belediye başkanlığını adaylığını açıklıyor. Bunun büyük bir önemi var. Ben Kınık’ın Soma’ya komşu Arpaseki köyünden, Kiraz’ın Nazilli’ye Alaşehir’e komşu Ören köyüne kadar İzmir’in her köyüne adım atmış, hizmet etmek için çaba sarf etmiş bir süreçten geliyorum. Bu benim bu kente sevdalı olduğumun, burayı aile gördüğümün 15 yıllık mazisi.

Buradan ilan ediyorum hizmette çok büyük bir yarışa gireceğiz. Bu şehrin karşı karşıya olduğu deprem, ulaşım, altyapı gibi sorunları çözmek için büyük emek vereceğiz."