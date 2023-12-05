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Çorum peş peşe sallandı! Kandilli şiddetini duyurdu

Çorum peş peşe sallandı! Kandilli şiddetini duyurdu

Çorum'un Oğuzlar bölgesinde saat 12.49'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre bölgede 11 dakika sonra bir deprem daha yaşandı. İkinci depremin derinliği ise 4.8 kilometre olarak ölçüldü.

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Çorum'un Oğuzlar bölgesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli'nin açıkladığı verilere göre depremin derinliği bir kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre Çorum'un Kayı-Oğuzlar bölgesinde saat 12.49'da 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yaşanan depremin derinliği ise bir kilometre olarak ölçüldü.

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