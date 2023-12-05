Hakkari ilk defa vakumlu temizlik makinesine kavuştu, Hakkari Paris'e dönecek

Hakkari Belediyesi Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yeni alınan vakumlu temizlik makinesi hizmet vermeye başlarken, aracı gören vatandaşlar ise hem şaşırdı hem de yeni bir hizmete kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik’in göreve başlamasıyla birlikte kentte yenilikler yaşanmaya devam ediyor. Çevre ve Temizlik İşleri Müdürlüğüne alınan akülü vakumlu temizlik makinesi, kentin sokaklarında temizlik yapmaya başlamasıyla vatandaşların ilgi odağı oldu.

Makinenin başında toplayan birçok vatandaş, “Yeni validen yeni hizmet, belediye dedin mi böyle olur, Hakkari’ye hizmet yapılıyor” yorumlarında bulundular.

Belediye ekipleri, vakumlu makine ile kentin değişik noktalarında çöpleri büyük bir titizlikle temizlediği sırada ise bazı sosyal medya fenomenleri bu anı cep telefonları ile kayıt altına aldılar.

Hakkârili bir vatandaş, makineyi ilk defa gördüğü için şaşırdığını belirterek, “Yeni valimiz ile birlikte yeni hizmetler Hakkari’ye sunulmaya devam ediliyor. Valimize teşekkür ediyoruz” dedi.

Esnaf Hacı Aşan da, Hakkari caddelerinde ilk defa böyle bir temizlik robotu gördüğünü söyleyerek, “Hakkari’ye yenilikler gelecek. Valimizin Hakkari’ye göstermiş olduğu ilgiden dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Yeni gelen bu vali Hakkari’nin babası olarak tanınacak ve her zaman böyle anılacak. Yollarda ve doğal gazda kendisinin büyük bir desteği var, kendisine teşekkür ediyoruz. Hakkari, Hakkari olalı ilk defa böyle bir vali görmüş. Allah’ın izni ile valinin sayesinde Hakkari Paris’e dönecek” dedi.