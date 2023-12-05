Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalı! Gazze'de garantörlüğe hazırız...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu... Erdoğan'dan Gazze için son dakika flaş açıklamalar geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...
- Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor.. Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir.
- Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor.
- Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır.
- Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü.
- Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.