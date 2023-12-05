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Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalı! Gazze'de garantörlüğe hazırız...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in işlediği suçlar yanına kalmamalı! Gazze'de garantörlüğe hazırız...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu... Erdoğan'dan Gazze için son dakika flaş açıklamalar geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde konuştu. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar... 

- Türkiye uluslararası yatırımcılar için güvenli liman olma vasfını koruyor.. Riyad'da düzenlediğimiz İslam İşbirliği Teşkilatı zirvesiyle Filistin halkına desteğimizi gösterdik. Zirvede alınan kararların takibini yapmamız önemlidir.

- Gazze'de kısa süreli insani aranın sağlanması ve esir takası konusunda Katar'ın katkılarını destekliyoruz. Netanyahu yönetimi siyasi ömrünü uzatmak uğruna tüm bölgemizin güvenliğini, geleceğini tehlikeye atıyor.

-  Çoğunluğu çocuk ve kadın 17 bin Filistinli masumun hayatını kaybetmesi insanlık suçudur, savaş suçudur. İsrail'in işlediği bu suçlar yanına kar kalmamalıdır.

- Önceliğimiz derhal kalıcı ateşkesin ilan edilmesidir. 1967 sınırları çerçevesinde bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının gerekliliği görüldü.

- Gazze'deki mezalimin Suriye'yi de içerecek bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor.

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